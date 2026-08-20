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Konec uzavírek, kraj opravil v létě na Klatovsku přes šest kilometrů silnic

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Čtyři úseky krajských silnic na Klatovsku se podařilo opravit během léta. Nový povrch už mají komunikace mezi Točníkem a Předslaví, Petrovicemi a hranicí okresu nebo mezi Gerlovou Hutí a Novou Hůrkou. Aktuálně se tento týden dokončily práce také na silnici mezi Bezděkovem a Rohoznem. Kraj do těchto čtyř oprav investoval více než 24 milionů korun.
Gerlova Huť opravená silnice

Gerlova Huť opravená silnice

Zdroj: Helena Frintová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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