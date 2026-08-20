Humanoidní roboti mohou ovlivnit průmysl. VÚTS bude zkoumat jejich využití

Do svých laboratoří proto společnost pořídila robota Unitree G1 EDU. „Výzkumným týmům poslouží jako otevřená vývojová platforma, na které budou ověřovat možnosti nasazení humanoidních robotů při konkrétních průmyslových úlohách. Robot bude sloužit především jako výzkumný nástroj pro ověřování nových průmyslových aplikací,“ popsala Tereza Procházková z VÚTS.
Humanoidní roboti do průmyslu přinášejí výhodu. Jsou navrženi pro práci v prostředí vytvořeném pro člověka. Oproti běžným průmyslovým robotům tak mohou zvládat činnosti, které by jinak vyžadovaly zásadní úpravy pracovišť.
„Ve VÚTS budou výzkumné týmy ověřovat jejich využití například při manipulaci s materiálem, obsluze výrobních a zkušebních zařízení, autonomním pohybu mezi jednotlivými pracovišti nebo při laboratorních a výrobních činnostech,“ dodala Procházková.
Výzkum nebude zaměřený pouze na samotného robota. „Součástí bude také vývoj metod řízení, strojového vidění a využití umělé inteligence. Výzkumníci se zaměří například na učení robota z demonstrací člověka, plánování pohybu nebo bezpečnou spolupráci člověka a robota při řešení konkrétních průmyslových úloh,“ upřesnila.
Výzkumné týmy dlouhodobě ověřují nové technologie při konkrétních technických úlohách, zkoumají jejich možnosti i limity a teprve na základě výsledků hledají jejich praktické využití. Stejným způsobem budou přistupovat také k výzkumu humanoidní robotiky. „Ve VÚTS nesledujeme technologické trendy jen proto, že jsou nové. Naším cílem je ověřit, kde mohou humanoidní roboti skutečně přinést hodnotu. Chceme porozumět jejich možnostem i limitům a převést získané poznatky do řešení, která budou využitelná v praxi našich partnerů. Právě v tom spočívá poslání aplikovaného výzkumu,“ řekl Jaromír Ficek z VÚTS.
Podle něj humanoidní robotika nebude nahrazovat stávající průmyslovou automatizaci. „Vnímáme ji jako další technologii, která může v určitých situacích otevřít nové možnosti. Abychom dokázali našim partnerům navrhovat skutečně funkční řešení, musíme nové technologie nejprve důkladně poznat, experimentálně ověřit a pochopit jejich přínosy i omezení. Teprve potom je lze odpovědně převádět do praxe,“ doplnil Ficek.