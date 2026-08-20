Fotky Řepky s jinou ženou obletěly média. Exkapitán Sparty uznal pochybení, zároveň však hovoří o nastražené léčce

Ve středu 20. srpna 2026 v 8:01 ráno se na Řepkově Instagramu objevilo prohlášení, které mělo jediný cíl: dostat se před vlnu. Bulvární snímky zachycující bývalého kapitána Sparty v důvěrném kontaktu a při polibku s neznámou ženou už v tu chvíli kolovaly médii. Řepka nečekal, až se příběh napíše za něj. Napsal si ho sám. A právě v tom, jak ho napsal, je celá pointa.
Přiznání i obrana v jednom textu
Řepkovo vyjádření, které archivovala iDNES, je ukázkový krizový komunikát. Obsahuje dvě zdánlivě protichůdné linie vedle sebe. Na jedné straně přiznání: „Nejsem bez chyb,“ „Moji vinu to nesmývá,“ „Za svoje chyby se neschovávám.“ Na druhé straně přenesení rámce jinam: podle Řepky se na něj „někdo snaží zviditelnit“ a situaci „umí dobře připravit tak, aby z ní vznikl příběh, který se mu hodí.“
Slovo „léčka“ Řepka výslovně nepoužil. Ale formulace o připravené situaci a příběhu šitém na míru čte každý stejně. Kdo měl léčku nastražit? Řepka nikoho nejmenuje. Jaký byl motiv? Neříká. Důkazy? Žádné nepředkládá. Tvrdí jen, že „signály toho, co se chystá, existovaly“ a že o nich věděl.
Tím vzniká zvláštní rovnice: věděl jsem, že se něco chystá, a přesto jsem se nechal vyfotit při polibku s jinou ženou. Buď signály nebyly tak jasné, jak naznačuje, nebo je ignoroval. Obě varianty jeho obhajobu oslabují.
Dva měsíce od „zenu“ ke krizovému postu
Kontrast s tím, co Řepka a Kateřina Kristelová říkali o svém vztahu ještě nedávno, je ostrý. V únoru 2026 pár pózoval při výročním focení k desátému roku soužití. Kristelová tehdy pro eXtra.cz mluvila o důvěře, respektu a loajalitě. „Je to lepší a lepší,“ shrnula.
V červnu Řepka přidal další vrstvu. V rozhovoru pro iDNES popisoval „nejkrásnější období“ svého života, říkal, že je „v zenu“ a „spíš rozumnější“. Kristelovou označil za svého „anděla strážného“. Od těchto slov k fotografiím s neznámou ženou uběhly dva měsíce.
Řepka se v aktuálním prohlášení snaží tenhle obraz zachránit. Zdůrazňuje desetiletý vztah, vyzdvihuje manželku a kategoricky odmítá rozchodový scénář: „Žádná rozchodová senzace se nekoná.“ Jenže to je zatím jen jeho verze. Přímé veřejné stanovisko Kristelové k celé kauze se nám nepodařilo dohledat.
Co vlastně víme, a co ne
Doložených faktů je překvapivě málo. Fotografie zveřejnil Blesk, zachycují důvěrný kontakt a polibek Řepky s ženou, která není Kristelová. Identita ženy zůstává v otevřených zdrojích neznámá. Řepka reagoval instagramovým prohlášením, které označil za „jediné,“ s médii se prý bavit nebude.
Co doložené není:
- Kdo údajně situaci zinscenoval a proč
- Zda Kristelová Řepkovu verzi přijímá, nebo ne
- Přesné datum a okolnosti pořízení snímků
- Jakýkoliv důkaz podporující tvrzení o „připravené situaci“
Řepkovo prohlášení je klasický damage control: minimální přiznání viny, maximální důraz na stabilitu vztahu a přenesení části odpovědnosti na blíže neurčeného viníka. Funguje to jako strategie, ale jen do chvíle, než promluví druhá strana.
Ticho Kristelové mluví hlasitě
Nejzajímavější na celé kauze není to, co Řepka řekl. Je to to, co neřekla Kristelová. Žena, která ještě v únoru veřejně stavěla vztah na loajalitě a důvěře, zatím mlčí. Řepka tvrdí, že „o všem jí řekl“ a že „vše věděla dopředu.“ Ale jedno je tvrzení jednoho z aktérů, druhé je potvrzení od toho druhého.
Řepka svůj post uzavřel slibem, že se k věci už vyjadřovat nebude. Jestli tohle ticho vydrží, záleží na tom, zda se ozve někdo jiný: Kristelová, identifikovaná žena ze snímků, nebo další zdroj. Do té doby zůstává na stole jen Řepkův příběh: chyba ano, ale léčka taky. Obojí současně, nic doloženého.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta