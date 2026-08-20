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Fotky Řepky s jinou ženou obletěly média. Exkapitán Sparty uznal pochybení, zároveň však hovoří o nastražené léčce

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Tomáš Řepka přiznal chybu, ale současně tvrdí, že někdo celou situaci připravil tak, aby z ní vznikl mediální příběh. Důkazy nepředložil.
Fotky Řepky s jinou ženou obletěly média. Exkapitán Sparty uznal pochybení, zároveň však hovoří o nastražené léčce

Fotky Řepky s jinou ženou obletěly média. Exkapitán Sparty uznal pochybení, zároveň však hovoří o nastražené léčce

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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