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Radanu Labajovou nařkl z užívání návykových látek: Chtěla jsem mu jít počůrat hlavu!

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Zatímco zpěvačka Radana Labajová z fenomenální skupiny Holki slaví své 46. narozeniny v klidu a po boku svých nejbližších, v rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o temnějších okamžicích své minulosti, ale i jak její syn vnímá její slávu a kariéru.
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Rakovinu mají v rodině dědičnou

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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