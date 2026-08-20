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Zázrak v Antarktidě: Shackleton zachránil celou posádku z ledového pekla, i když přišli o loď

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Cesta Královské transantarktické expedice pod jeho vedením byla skutečně neuvěřitelná. Dokázal se dostat z téměř beznadějné situace, kdy se expedice v Antarktidě změnila v boj o přežití. A dokázal, že se všichni muži z jeho posádky vrátili domů živí a v pořádku.
Zázrak v Antarktidě: Shackleton zachránil celou posádku z ledového pekla, i když přišli o loď

Zázrak v Antarktidě: Shackleton zachránil celou posádku z ledového pekla, i když přišli o loď

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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