Obsahuje víc omega-3 než losos, ale většina Čechů po ní celé léto šlape. Roste mezi dlažbou a chutná jako okurka

Šrucha zelná, latinsky
Portulaca oleracea, je jednoletka, která se plazí při zemi a tvoří husté rohože všude tam, kde je narušená půda, slunce a sucho. Databáze české flóry Pladias ji eviduje ve 402 ze 679 mapovacích buněk republiky, nejde tedy o žádnou raritu z jižní Moravy, ale o běžný druh nížin a pahorkatin od Polabí po Brněnsko. Křupavá a nakyslá: proč se mluví o okurce
Přirovnání k okurce nestojí na identické chuti, ale na textuře a funkci. Dužnaté lístky a stonky šruchy jsou šťavnaté, křupavé a mírně nakyslé; kyselost dodávají jablečná a šťavelová kyselina, výsledný dojem bývá popisovaný jako citronově svěží. V salátu, sendviči nebo studené pomazánce tak plní přesně tu roli, kterou obvykle zastává okurka: osvěžující, vodnatý, zelený prvek s příjemným chrupnutím.
S pažitkou je to jinak. Cibulovou chuť šrucha nemá a mít nebude, nepatří do čeledi česnekovitých. Nahrazuje ji ale funkčně: najemno nasekaná na chlebu s máslem, na míchaných vajíčkách nebo v tvarohové pomazánce funguje jako čerstvá zelená tečka, která dodá barvu, texturu a lehkou kyselinku místo sirného štípnutí. Kdo hledá přesný chuťový klon pažitky, bude zklamaný. Kdo hledá způsob, jak oživit jednoduchý chléb s pomazánkou bez cesty do obchodu, ten si ji oblíbí.
Jak ji bezpečně poznat, a neplést si ji s pryšcem
Než cokoli utrhnete a ochutnáte, potřebujete jistotu. Šrucha zelná má několik snadno ověřitelných znaků:
Růst: nízký, poléhavý, tvoří placaté rohože při zemi. Lodyhy: hladké, dužnaté, často načervenalé. Listy: tlusté, hladké, tvarem připomínají malé lopatky (obvejčité). Květy: drobné, žluté, pětičetné, otevírají se jen za plného slunce. Šťáva: po ulomení stonku čirá.
Právě poslední bod je klíčový. Nejčastější záměna hrozí s pryšcem, který roste na podobných místech a na první pohled může připomínat šruchu. Pryšec ale po ulomení okamžitě vypouští bílou mléčnou šťávu a jeho květy jsou bělavě růžové, ne žluté.
Cornell University řadí pryšec mezi jedovaté „dvojníky“ šruchy, stačí tedy jeden jednoduchý test: zlomte stonek. Pokud se objeví bílé mléko, zahoďte a umyjte si ruce. Zdroj fotografie: Foto: ZooFari / Creative Commons / CC BY-SA 3.0. Co je v ní cenného, a co v ní nechcete
Nutriční profil šruchy zelné je na plevel překvapivě silný. Na 100 gramů čerstvé hmoty obsahuje přibližně:
Látka Množství Vitamín A 396 µg Vitamín C 21 mg Vitamín E 12,2 mg Draslík 494 mg Hořčík 68 mg Vápník 65 mg Železo 1,99 mg
K tomu přidejte omega-3 mastnou kyselinu ALA, která je u listové zeleniny výjimečná;
recenzovaná studie z roku 2026 řadí šruchu mezi nejbohatší rostlinné zdroje ALA vůbec.
Háček jsou oxaláty: 671 až 869 mg na 100 gramů. Pro zdravého člověka to při občasné konzumaci nepředstavuje problém, ale lidé s ledvinovými kameny nebo sklonem k nim by měli být opatrní. Důležité je i místo sběru. Šrucha z okraje silnice, z chemicky ošetřovaného záhonu nebo z místa, kde venčí psi, do kuchyně nepatří. Sbírejte jen z vlastní zahrady nebo z prokazatelně čistého místa, důkladně omyjte pod tekoucí vodou a opakujte, dokud není voda čistá.
Srpen je hraniční, ale šance ještě je
Šrucha zelná v českých podmínkách kvete od června do října. Pěstitelské zdroje se shodují, že nejlepší okno pro kuchyňský sběr je před květem, tedy zhruba od června do července, kdy jsou stonky křehké, listy nejšťavnatější a obsah oxalátů nejnižší. V srpnu už většina rostlin kvete a tvoří semena.
To ale neznamená, že je pozdě úplně. Šrucha průběžně vyhání nové výhony a po dešti se na narušených místech objevují mladé rostlinky. Hledejte nekvetoucí špičky o délce kolem 10 až 15 centimetrů, ty jsou stále jemné a použitelné. A kdo si chce zajistit příští sezonu, může si šruchu záměrně vysít: stačí slunné místo, propustná půda a pravidelná zálivka. Cílené pěstování je navíc bezpečnější než spontánní sběr z neznámého místa.
Historicky to ostatně nebyla žádná novinka.
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ zmiňuje, že portulák se u nás dříve cíleně pěstoval, a archeobotanické nálezy z Prahy dokládají i pěstovanou odrůdu. Teprve postupem času se z kuchyňské byliny stal opomíjený plevel, a z plevele něco, co zahradník automaticky trhá a hází pryč.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková