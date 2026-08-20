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My jsme věděli, jaká je realita: Russell se nikdy nebál o místo

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Max Verstappen zůstává v Red Bullu i v nejbližších letech, a George Russell si tak může o něco oddechnout. Pokud by totiž došlo k očekávanému přestupu, s velkou pravděpodobností by z Mercedesu musel odejít právě Brit.
My jsme věděli, jaká je realita: Russell se nikdy nebál o místo

My jsme věděli, jaká je realita: Russell se nikdy nebál o místo

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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