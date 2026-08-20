Pokus Schillerové poučit Grolicha skončil debaklem. Vlastní sledující ji za slova o energiích zkritizovali

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Pokus Schillerové poučit Grolicha skončil debaklem. Vlastní sledující ji za slova o energiích zkritizovaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ministryně financí hájila zrušení poplatku POZE jako důkaz levnějších energií. Pod jejím příspěvkem se ale rozjela debata o tom, kdo úsporu ve skutečnosti platí.
Alena Schillerová
Zdroj: Nextfoto
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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