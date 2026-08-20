Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci

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Hana Gregorová slaví 74. narozeniny a rozhodně za sebou nemá nudný milostný život. S Radkem Brzobohatým (†79) prožila téměř tři desetiletí a otevřeně mluvila i o jeho pověsti milovníka žen. Po jeho smrti dlouho nikoho nehledala, nakonec ale její srdce získal výrazně mladší Ondřej Koptík. Ani tento vztah nebyl bez pořádných bouří. Ocitli se v neřešitelné situaci
Láska Hany Gregorové a Radka Brzobohatého začala pořádně komplikovaně. Jiskra mezi nimi měla přeskočit během natáčení filmu Noční jezdci na začátku osmdesátých let. Jenže oba tehdy měli své závazky. Brzobohatý byl ženatý s Jiřinou Bohdalovou a Gregorová měla vlastní rodinné zázemí.
Herečka později vzpomínala, že flirt během natáčení rozhodně nevyhledávala. Tentokrát však mělo jít o něco mnohem silnějšího. Po skončení natáčení podle jejích slov oba věděli, že se dostali do „neřešitelné situace“.
Nakonec spolu začali nový život, narodil se jim syn Ondřej Gregor Brzobohatý a jejich manželství vydrželo téměř tři desítky let. Gregorová o svém muži ani po letech nemluvila jako o bezchybném světci. Naopak dokázala být až odzbrojujícím způsobem otevřená. Měl hodně milenek
Brzobohatý zemřel v roce 2012 a Gregorová se nikdy netajila tím, jak zásadním mužem jejího života byl. Označovala ho dokonce za svou „jadernou elektrárnu“. Zároveň ale připouštěla, že slavný herec měl před jejich vztahem pověst velkého milovníka žen.
„Byl, je a navždy zůstane nejlepším chlapem mého života,“ zavzpomínala pro Blesk.cz. Otevřeně přitom dodala, že měl před ní hodně milenek, a dokonce jim v nadsázce vzkázala, že jim společné chvíle s ním přeje. Podle jejích slov byl totiž „výborný milenec“.
Po jeho smrti zůstalo v životě Gregorové obrovské prázdno. Dlouho se zdálo, že vedle sebe dalšího partnera ani nechce. Pak však přišlo setkání, které způsobilo poprask. O 32 let mladší muž
Do života herečky vstoupil Ondřej Koptík, který byl o více než tři desítky let mladší. Seznámení přitom nebylo nijak romantické. Měl jí původně pomáhat s internetem. Sympatie však přerostly ve vztah a dvojice se rázem ocitla pod drobnohledem veřejnosti.
Gregorová odmítala přijmout dvojí metr, podle kterého je výrazně mladší partnerka po boku staršího muže společensky přijatelnější než opačná kombinace. „Když má chlap o 40 let mladší ženu, tak ho všichni obdivují, a když je to naopak, tak je to hrůzný a každý se nad tím podivuje,“ komentovala kritiku pro magazín Top Star.
Jejich vztah prošel rozchody i návraty a klidnou romantiku připomínal jen málokdy. Gregorová však opakovaně dávala najevo, že svůj život nehodlá řídit podle představ okolí. A právě její vztahy ukazují, že pokud jde o lásku, nikdy se příliš nebála jít proti proudu. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz, Top Star magazín, Zivotvcesku.cz