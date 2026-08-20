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Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci

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Hana Gregorová slaví 74. narozeniny a rozhodně za sebou nemá nudný milostný život. S Radkem Brzobohatým (†79) prožila téměř tři desetiletí a otevřeně mluvila i o jeho pověsti milovníka žen. Po jeho smrti dlouho nikoho nehledala, nakonec ale její srdce získal výrazně mladší Ondřej Koptík. Ani tento vztah nebyl bez pořádných bouří.
Gregorové je jedno co si o jejím vztahu lidé myslí

Gregorové je jedno co si o jejím vztahu lidé myslí

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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