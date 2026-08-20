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Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5

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Nejvyšší příjmy z veřejných funkcí loni neměl premiér Petr Fiala. Přehled ukazuje, jak do konečných částek promlouvají náhrady i kumulace funkcí.
Fotografie Petra Fialy

Fotografie Petra Fialy

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Fiala na křtu knihy Nejsem z cukru ani ze železa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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