Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5

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Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejvyšší příjmy z veřejných funkcí loni neměl premiér Petr Fiala. Přehled ukazuje, jak do konečných částek promlouvají náhrady i kumulace funkcí.
Fotografie Petra Fialy
Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Fiala na křtu knihy Nejsem z cukru ani ze železa
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