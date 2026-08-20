Hrnek popela do kýblu vody a česnek vyroste dvojnásobný. Babičky to dělají každý srpen

Česnek je s oblibou pěstován snad na každé zahradě. Vzhledem k cenám v obchodě či na trhu se také není čemu divit, navíc doma vypěstovaný česnek zkrátka vyniká svou chutí. Jedná se o výtečnou přísadu do řady pokrmů,
stejně tak jsou nepopiratelné i jeho léčivé účinky. Pokud jste vysadili česnek až na jaře, jistě v záhoně stále roste a ještě teď můžete udělat hodně pro růst palice. Dobře poslouží přírodní produkty, které jsou šetrné, levné a účinné. Draslík je pro rostliny zcela nepostradatelný
Rostliny trpící nedostatkem draslíku lze obecně poznat podle žloutnoucích listů, povadlého stonku, malých květů a plodů a nekvalitního výnosu.
Nedostatečný obsah draslíku také přispívá ke vzniku chorob. Takové rostlině se zkrátka nedaří a je předurčena k úhynu. Správný poměr draslíku zvyšuje odolnost rostliny a posiluje buněčnou stěnu. V tomto případě je výtečným pomocníkem kvalitní dřevěný popel.
Dřevěný popel má na zahradě nepostradatelnou úlohu, a to ve formě účinného hnojiva. Díky vysokému obsahu draslíku, fosforu, vápníku a hořčíku podporuje správný růst rostlin a dodává jim živiny v ideálním poměru. Ač
je možné použít dřevěný popel prakticky na všechny rostliny a plodiny, opatrní buďte u kyselomilných rostlin, kterým naopak nesvědčí. Výborný je ale například i v kombinaci s hořčičným práškem, toto duo podporuje růst okurek. Pro velký česnek rozpusťte hrnek popela v 10 litrech vody a nechte ho 3 dny vylouhovat. Zdroj fotografie: Piqsels Pro ochranu česneku použijte jód
Jód zdaleka neslouží pouze jako dezinfekce nacházející se v každé lékárničce. Své místo má i na zahradě a budete překvapeni, nakolik dokáže pomoci. Mladé rostliny podporuje v růstu, ty starší především
chrání před vznikem chorob a plísní. Jednoduché hnojivo si přitom snadno namícháte doma. Na kýbl o standardním objemu 10 litrů přidejte 40 kapek čistého jódu a promíchejte. Hnojivo aplikujte na půdu. Pozor, aby nepřišlo do styku s listy, mohly by se popálit.
Podobnou službu ale prokáže i
humus. Humus je soubor organických látek původem z odumřelých zbytků těl rostlin, hub a živočichů. Pro úrodnou zahradu je nepostradatelný, zahřívá půdu, dodává jí živiny a zadržuje vláhu, což rostliny ocení především v teplém počasí. Česnek potřebuje ke správnému růstu spoustu živin, jinak budou palice malé a zakrněné. Na 1m² rozprostřete kýbl humusu a česnek bude jako ze žurnálu. Zdroj fotografie: Piqsels Česnek podporuje zdraví člověka i rostlin
Česnek se užívá jako přírodní forma antibiotik už po několik století. Kromě vitamínu C, B a K obsahuje také minerály nezbytné pro správné fungování živého organismu. Patří mezi ně především vápník, hořčík a draslík.
Nejhodnotnější součástí je ale silice allicin, který stojí za charakteristickým štiplavým aroma. Nejlepší je konzumovat česnek syrový, vařením a jinou tepelnou úpravou se cenné složky vytrácí. Ne každý ale syrový česnek zvládne jíst, může totiž způsobit pálení žáhy a potíže se žlučníkem.
Má silné dezinfekční a detoxikační účinky. Používá se při léčení kožních potíží, při nachlazení, astmatu, ale také
pro zlepšení hladiny krevního cukru a cholesterolu. Cennou službu ale kromě lidského organismu prokáže i rostlinám. Funguje jako výborné hnojivo a ochrání je před škůdci a chorobami.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz