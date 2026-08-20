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Hrnek popela do kýblu vody a česnek vyroste dvojnásobný. Babičky to dělají každý srpen

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Česnek je pěstován se stále rostoucí oblibou. Pokud jste ho vysadili až na jaře, můžete ještě i teď podpořit růst palic. Výsledek bude fenomenální.
Hrnek popela do kýblu vody a česnek vyroste dvojnásobný. Babičky to dělají každý srpen

Hrnek popela do kýblu vody a česnek vyroste dvojnásobný. Babičky to dělají každý srpen

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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