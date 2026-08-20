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Stržená střecha i zlámané stromy. Jižní Moravu zasáhly bouřky se silným deštěm

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Jižní Moravu ve čtvrtek odpoledne zasáhly bouřky se silným deštěm. Pomoc hasičů potřebovali zejména na Břeclavsku a Hodonínsku. Obyvatele potrápily hlavně popadané stromy, větve i zatopené vozovky.
Stržená střecha i zlámané stromy. Jihomoravské hasiče zaměstnaly bouřky

Stržená střecha i zlámané stromy. Jihomoravské hasiče zaměstnaly bouřky

Zdroj: HZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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