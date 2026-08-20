Ronaldo se seznámil s Georgiou jako s prodavačkou v butiku Gucci. Vzali se po deseti letech ve vlastním obývacím pokoji

Žádný zámek, žádný pronajatý ostrov, žádných pět set hostů. Jeden z nejslavnějších sportovců planety a žena, kterou potkal jako prodavačku v madridském butiku Gucci, si řekli ano v obývacím pokoji. Přítomno bylo pět dětí. Nevěsta měla bílý hedvábný komplet od Gucci, ženich světle béžový bavlněný oblek na míru. Celá rodina sladěná ve značce, kde se jejich příběh před dekádou začal psát. Kreativní ředitel Gucci to později popsal jako vědomě „uzavřený kruh“. A přesně tak ten příběh vypadá: jako kruh, který začíná náhodnou směnou v obchodě a končí tichým úterním odpolednem u moře.
Náhodná směna, motýli v břiše
Srpen 2016, Calle Serrano v Madridu. Georgina Rodríguezová ten den vůbec neměla pracovat. Zaskakovala za kamarádku v butiku Gucci, kde byla zaměstnaná jako prodavačka. Ronaldo přišel s malým Cristianem Jr. a podle Georginina pozdějšího vyprávění v docusérii I Am Georgina na Netflixu byla „velmi stydlivá“ a okamžitě cítila motýly v břiše. Ronaldo to pro Vogue popsal jinak, ale stejně jednoznačně: otočil se, jejich pohledy se střetly a „od té chvíle to bylo…“
Vztah se ale nerozbíhal filmovým tempem. Znovu se potkali na jiné akci, pak přišla první společná večeře. Rané sbližování přibrzdila smrt Georginina otce i Ronaldův nabitý program. První veřejné potvrzení přišlo až 9. ledna 2017, kdy spolu vystoupili na galavečeru FIFA v Curychu. O pět měsíců později Ronaldo sdílel první společnou fotku na Instagramu; El País tehdy napočítal 3,8 milionu lajků a vlnu spekulací o těhotenství.
Z prodejny na titulní strany
Georginina proměna za tu dekádu je sama o sobě příběh. Před Ronaldem dojížděla přes celý Madrid, střídala dvě práce a pozice v Gucci byla její nejlepší zaměstnání. Už v roce 2017 ji El País spojoval s agenturou Uno Models. Dnes ji oficiální materiály Netflixu popisují jako matku, influencerku, podnikatelku a tvář vlastní reality série, jejíž třetí řada sleduje život rodiny po přesunu do Rijádu. K tomu vlastní plážový dům Villa Perla, mezinárodní módní kampaně a debut na pařížském týdnu módy.
Ale důležitější než kariérní vzestup je role, kterou Georgina hraje uvnitř rodiny. Převzala klíčovou pozici i v životě Ronaldových starších dětí, Cristiana Jr., Evy a Matea. Společně s Ronaldem pak vychovávají Alanu a Bellu. Do rodinné osy patří i tragédie z roku 2022, kdy při porodu dvojčat přežila jen Bella. Georgina o dětech mluví jako o „protagonistech“ svého života. A přesně tak je obsadila i na svatbě.
Proč obývák, a ne zámek
Odpověď dala Georgina sama v rozhovoru pro Vogue Portugal. Jako dítě prý snila o „největším zámku“ a „nejdelších šatech“. Jenže dospělá Georgina chtěla něco jiného: intimní obřad doma, jen s partnerem a dětmi. Její logika je prostá a těžko jí oponovat: hrady, ostrovy, auta a luxus mají na dosah každý den. Skutečné soukromí je pro ně vzácné.
Proč ale čekali deset let? V docusérii Ronaldo mluvil o tom, že čekají na správný okamžik. Georgina zase říkala, že formální sňatek by jejich situaci dramaticky neměnil, žili jako rodina dávno před jakýmkoli papírem. Zásnuby přišly 11. srpna 2025, kdy Georgina na Instagramu zveřejnila fotku s prstenem a slovy „Ano. V tomto i ve všech mých životech.“ Experti z Vogue Arabia odhadli prsten na zhruba 30 až 37 karátů, pár sám velikost nikdy nepotvrdil. Svatbu pak naplánovali přesně o rok později, na symbolické výročí prvního setkání.
Ronaldo versus Messi versus Ramos: tři svatby, tři světy
Kontrast s dalšími fotbalovými megasvatbami je ostrý. Lionel Messi si v roce 2017 bral Antonelu Roccuzzovou v rodném Rosariu: 260 hostů, hotelový komplex s kasinem, mediální kolotoč po celém světě. Sergio Ramos šel v roce 2019 ještě dál: skoro 500 hostů v sevillské katedrále, velkolepá noční show s atrakcemi, efektním programem a celebritním obsazením, které připomínalo spíš filmovou premiéru.
Ronaldo s Georginou? Civilní obřad v obývacím pokoji, podle tiskového oddělení páru jen s pěti dětmi. Po obřadu cesta do Fátimy, kde jim kněz rezervoval malou kapli pro požehnání. Líbánky se nekonaly; už 15. srpna začínala Ronaldovi sezona a rodina se vracela do Rijádu. Georgina nicméně dodala, že v budoucnu plánují i větší oslavu pro širší rodinu a přátele.
V jejich případě nebyla skromnost nedostatkem možností. Byla demonstrací kontroly nad vlastním soukromím, a podle nás tím nejsilnějším luxusem, který si pár s globální slávou může dovolit.
Co z toho zůstane
Příběh rezonoval i v Česku, psaly o něm iDNES v rubrice Sport/Trendy i iSport ve fotbalové sekci. Ronaldo dávno přerostl roli sportovce; je popkulturní značka a vztah s Georginou nabízí čtení, které zasáhne i mimo klasické fotbalové publikum. Kdo chce víc, třetí řada I Am Georgina na Netflixu mapuje saúdskou kapitolu jejich života včetně módních kampaní, Villa Perly a pařížského týdne módy.
Prodavačka, která neměla mít ten den směnu, a fotbalista, který se otočil ve správný moment. Deset let, pět dětí, jeden obývací pokoj v Cascais. Někdy je nejdražší věc ta, kterou si nekoupíte.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta