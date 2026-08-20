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Chica Checa patří mezi nejlíbivější české filmy roku. Drag queen Jan Cina vás okouzlí

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Jedním ze dvou českých zástupců v Hlavní soutěži karlovarského festivalu bylo letos nové rodinné drama Šimona Holého Chica Checa. Režisér doposud intimních a komorních počinů se ve své novince vydává více vstříc běžnému divákovi, zároveň ale zůstává věrný svým tradičním postupům i výtečné Pavle Tomicové. Nyní snímek přichází také do české kinodistribuce.
Chica Checa patří mezi nejlíbivější české filmy roku. Drag queen Jan Cina vás okouzlí

Chica Checa patří mezi nejlíbivější české filmy roku. Drag queen Jan Cina vás okouzlí

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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