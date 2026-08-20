Chica Checa patří mezi nejlíbivější české filmy roku. Drag queen Jan Cina vás okouzlí

Šimon Holý
je už léta považován za slibný režijní talent, který o sobě dával doposud vědět zejména na festivalové scéně. Jeho předchozí počiny Zrcadla ve tmě
, A pak přišla láska…
i Hello, Welcome
byly do jisté míry artovkami a velmi komorními snímky, jež se zaměřovaly na intimní pohled do nitra ženských postav. Jednalo se často o pocitové a pomalé počiny, na něž se zkrátka musel divák už od počátku napojit. Na jeho novinku Chica Checa
se publikum napojí mnohem snáze. Holý totiž udělal razantní krok směrem k diváckému mainstreamu a je tentokrát přece jen líbivější a přímočařejší. To však nemusí být automaticky negativum.
Příběh nás zavede do typické české vesnice, kde se zastavil čas a lidé zde stále žijí v letitých pořádcích a stereotypech. Pošťačka Zdena (Pavla Tomicová) je vdova, která se nemůže přenést přes smrt svého muže a stará se o svou těžce nemocnou maminku Věru (Věra Janků), která má před smrtí poslední přání – ještě jednou by ráda viděla Helenu Vondráčkovou. Když se kvůli babičce vrátí z Francie Zdenin syn Lukáš (Jan Cina), rozhodne se přání splnit. Své matce totiž vyjeví dlouholeté tajemství – Lukáš je totiž gay a nepracuje v bance, ale jako drag queen. Šokovaná maminka musí proto překonat své předsudky a vybudovat si k synovi ještě o něco bližší pouto.
Mladý režisér tak přináší pro něj na první pohled typická témata – sledujeme ženu, která prochází těžkou životní situací a vyrovnává se s těžkou ztrátou i nečekaným odhalením svého syna. Holý pak ve vyprávění či tempu snímku rozhodně nikam nespěchá a silné pouto mezi matkou a synem rozpracovává hezky pozvolna, citlivě a co nejautentičtějším způsobem. Do toho ještě přidává queer tematiku, ta je ovšem do celého konceptu propsána velmi nenásilně, přirozeně a rozhodně na sebe tato linka nestrhává příliš velkou pozornost. Zásadní je tu pořád zejména vztah ústřední dvojice, který se odvíjí sice očekávatelným, ale přesto příjemným směrem.
I když je tvůrce věrný svým postupům, je tu jasně viditelný jeho vývoj k pohodovějšímu vyprávění, které dokáže v kině dojmout i pobavit. Scénář se vyvíjí přesně podle šablony a scenáristické učebnice, Holý ale přesně ví, v jakých momentech má dojímat a kdy zase přesně padnoucími hláškami pobavit. Kontrast vesnické atmosféry s queer tematikou funguje skvěle, stejně jako pohodovější nádech filmu, jenž hezky dokresluje vývoj hlavní hrdinky. Zkušený divák tak bude častokrát vědět, co ho v následující scéně čeká a kam jisté situace či náznaky směřují, tvůrci nám to ovšem předkládají v tak příjemně natočeném duchu, že to člověku ani tolik nevadí.
Holý má navíc v rukávu trumfy, které ho drží i ve scenáristicky až příliš šablonovitých situacích – výtečnou Pavlu Tomicovou a bezchybného Jana Cinu. Jejich vzájemná chemie je totiž tak autentická a přirozená, že dokáže člověka bavit i dojímat pouze vzájemnými pohledy. Tomicová chytla v Holého snímcích druhý herecký dech a Jan Cina je neodolatelný jak ve vesnických kulisách, tak ve skvěle natočených drag scénách, kde opravdu válí. Dohromady se navíc perfektně doplňují a publikum si jejich postavy velmi snadno zamiluje.
Díky této dvojici dokáže divák omluvit i fakt, že Holý ve své scenáristické přímočarosti chvílemi až příliš tlačí na pilu. Vyobrazení vesnice sice působí „jako ze života“, zároveň však v některých scénách až moc stereotypně; závěr snímku je pak až zbytečně doslovný a směřuje k naprosto dokonalému happy endu. Režisér, který byl dříve se svou autentičností a pohledem na realistické postavy spíše tíživý, tentokrát uhnul k podstatně líbivějšímu, pohodovějšímu a láskyplnějšímu počinu. Ten se dá díky předvídatelnosti a diváckosti snadno odstřelit, také si ho však díky autentičnosti, upřímnosti a ústřednímu hereckému duu můžete snadno oblíbit a odcházet z kina s úsměvem od ucha k uchu.
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