Požár v Ivanovicích na Hané zkomplikoval vlakovou dopravu mezi Brnem a Vyškovskem

Požár v Ivanovicích na Hané zkomplikoval vlakovou dopravu mezi Brnem a VyškovskemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár v Ivanovicích zkomplikoval vlakovou dopravu z Brna na Hanou
Jižní Moravu ve čtvrtek odpoledne zasáhly bouřky se silným deštěm. Pomoc hasičů potřebovali zejména na...
Hlavní část vinobraní začne na jihu Moravy se zářím, ranější odrůdy už vinaři sklízejí. Je pravděpodobné,...
Moravský kras si podle bývalého dlouholetého šéfa zdejší chráněné krajinné oblasti nezaslouží zápis na...
Obrovský úspěch si připsal sbor dětí a mládeže při brněnské filharmonii. Hudebníci odletěli do švédského...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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