Řepka se líbal s jinou brunetou: Nejsem bez chyb a moje žena to ví, reagoval na zveřejněné záběry

Tomáš Řepka má za sebou řadu situací, které budily pozornost daleko za hranicemi fotbalového hřiště. Tentokrát se ale řeší především jeho soukromí. Dvaapadesátiletý bývalý reprezentant byl zachycen ve společnosti neznámé ženy, se kterou se měl následně vášnivě líbat. O to větší pozornost vzbudily záběry kvůli tomu, že Řepka je ženatý s moderátorkou Kateřinou Kristelovou.
Dvojice patří mezi známé páry českého showbyznysu a společně je už řadu let. V roce 2023 svůj vztah stvrdili svatbou. Právě proto fotografie a video z Řepkova setkání s jinou ženou okamžitě vyvolaly otázky, co se mezi manželi odehrává.
Setkání v Kolodějích skončilo polibkem
K události mělo dojít v pondělí 17. srpna v pražských Kolodějích. Řepka se tam podle zveřejněných informací sešel s neznámou brunetou. Společně zamířili k místnímu obchodu, kde se posadili venku a několik minut spolu hovořili.
Setkání však nezůstalo pouze u rozhovoru. Dvojice se měla následně začít líbat a polibek měl trvat přibližně patnáct vteřin. Právě tyto záběry rozpoutaly spekulace o tom, zda se v dlouholetém manželství Řepky a Kristelové něco nezměnilo. Bývalý fotbalista dlouho mlčet nevydržel. Krátce poté zveřejnil na sociálních sítích obsáhlejší vyjádření, kterým se rozhodl situaci uzavřít.
Řepka přiznal chybu, rozchod ale odmítá
Řepka ve svém prohlášení neskrýval, že není bez chyb a odpovědnost za své jednání neodmítá. Současně zdůraznil, že Kateřina Kristelová o celé záležitosti ví a že mezi nimi nejde o něco, co by se manželka dozvídala až z médií.
Naznačil také, že už před zveřejněním materiálu věděl, že se něco chystá. Podrobnosti ale rozebírat nechce a podle svých slov znají celý příběh pouze on a jeho žena.
Velmi jasně se zastal také samotného manželství. Kateřinu označil za člověka, který pro něj během společných let udělal velmi mnoho, a dal najevo, že jeho city k ní se nemění. Spekulace o rozchodu proto odmítl.
Tvrdí, že celá situace byla připravená
Ve svém vyjádření Řepka zároveň naznačil, že okolnosti zachyceného setkání nemusely být podle jeho pohledu úplně náhodné. Domnívá se, že se někdo mohl pokusit situaci využít k vlastnímu zviditelnění a připravit ji tak, aby kolem ní vznikl mediálně zajímavý příběh.
Ani tím však svou část odpovědnosti nesmazává. Řepka otevřeně připustil vlastní vinu, zároveň však odmítá, že by zveřejněné záběry znamenaly konec jeho vztahu. Celou věc považuje za uzavřenou a další veřejné vysvětlování podle něj následovat nebude.
S Kateřinou Kristelovou tvoří pár přibližně deset let a podle Řepky jde za celou tuto dobu o první podobnou událost. Z jeho vyjádření je patrné, že právě tak by měla být podle něj také vnímána. Jako chyba, nikoliv jako začátek rozchodu.
Pro veřejnost zůstávají viditelné především fotografie a video. Co přesně se ale odehrálo mezi manželi za zavřenými dveřmi, vědí v tuto chvíli pouze oni dva. Řepka každopádně vyslal jasný vzkaz. O Kateřinu přijít nechce a jejich manželství považuje za pevné.
super.cz, blesk.cz