Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí

Matthew Perry by by 19.8. oslavil 57. narozeniny. Připomínka jeho života znovu otevírá nejen fenomén Přátel, ale i těžkou cenu slávy.
Narozeninové výročí znovu dostává do hry jméno muže, který se narodil 19. srpna 1969 ve Williamstownu v Massachusetts a zemřel 28. října 2023 v Los Angeles. Jeho odchod uzavřel život, který byl před kamerou lehký a svižný, ale mimo ni o poznání těžší. Matthew Perry ale stále zůstává v srdcích milionů diváků, kteří na něj ani po letech nezapomínají. Na In-Lifestyle připomínáme jeho nejslavněšjí roli, ale i těžkosti, které řešil v osobním životě.
Chandler, kterého od Matthewa Perryho nešlo úplně oddělit
Jméno Matthew Perry většině lidí okamžitě vytáhne Chandlera Binga. Role v seriálu Přátelé, který běžel v letech 1994 až 2004, z něj udělala jednu z nejvýraznějších televizních tváří své generace. Sarkasmus, přesné načasování i schopnost z obyčejné věty udělat hlášku, která zůstane v paměti, to všechno z něj udělalo víc než jen další článek slavné šestice. Mnozí ho považují za nejvtipnější postavu seriálu.
Jenže Perry nepůsobil od začátku jako člověk, kterému je herecká sláva tak nějak předem napsaná. Podle IMDb vyrůstal v kanadské Ottawě a v dospívání patřil mezi výrazné juniorské tenisty. V jednu chvíli byl dokonce 17. v národním pořadí dvouhry a třetí ve čtyřhře. K herectví se dostal naplno až po přesunu do Los Angeles, kde se mu postupně začala otevírat cesta k televizním rolím.
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Za úspěchem stála i mnohem temnější stránka
Na obrazovce působil jako pohotový bavič, v soukromí ale dlouhé roky bojoval se závislostí. Biography.com uvádí, že jeho zdravotní stav v minulosti vážně poznamenaly následky užívání návykových látek. V roce 2018 prodělal gastrointestinální perforaci a podle vlastních slov tehdy stál doslova na hraně života a smrti.
Na jeho osudu je tento kontrast jednou z nejzajímavějších věcí. V televizi vypadal jako člověk, který má odpověď skoro na cokoli. Ve skutečnosti se řadu let snažil jen najít způsob, jak sám se sebou vydržet. Z Perryho příběhu se tak nestala jen hollywoodská historka o slávě, ale i připomínka toho, že vtip bývá někdy jen hodně dobře vybudovaná obrana.
Proč se na něj vzpomíná i po letech
Důvod není složitý. U řady hvězd časem převažuje role nad člověkem. U Perryho zůstává v paměti obojí. Chandler z Přátel je pořád bezpečně známá televizní jistota, seriál nemizí z obrazovek a pro víc než jednu generaci je jistotou zábavy, když chce člověk večer jen tak vypnout u televize. Hlášky jako ta o Kačerovi Donaldovi, který chodí ze sprchy s ručníkem kolem pasu, prostě fungují.
Vedle toho ale existuje i Matthew Perry jako muž, který o svých pádech mluvil nezvykle otevřeně. Jeho smrt byla podle oficiálních údajů spojena s akutními účinky ketaminu. To je fakt, který při vzpomínce na narozeniny nejde obejít. Ne kvůli senzaci, ale proto, že uzavírá příběh člověka, který se dlouho snažil dostat pod kontrolu vlastní démony a současně dál nesl tíhu obrovské popularity.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.