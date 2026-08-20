Slavia se v Lize mistrů může utkat s Realem Madrid či PSG. Los osmi soupeřů ze čtyř košů proběhne již příští týden

Ve čtvrtek 27. srpna v Monaku se rozhodne, proti komu Slavia odehraje osm zápasů ligové fáze Ligy mistrů. Jediný český zástupce v soutěži má jistotu účasti, koše ale UEFA zveřejní až ráno v den losu. Pracovat se tak dá pouze s průběžnou projekcí, která Slavii řadí do 4. koše a oba galaktické celky do 1. koše. Jenže jeden večer proti Realu nebo PSG je hlavně emoce. O tom, jestli Slavia projde dál, rozhodne zbylých šest soupeřů.
Jak funguje los: osm soupeřů, čtyři koše, žádný český souboj
Ligová fáze má 36 účastníků rozdělených do čtyř košů po devíti týmech. Každý klub dostane losem dva soupeře z každého koše, jednoho na domácí stadion, druhého ven. Celkem tedy osm různých protivníků a osm zápasů. Pravidla navíc zakazují souboje klubů ze stejné asociace a omezují počet soupeřů z jedné cizí země na dva.
Pro Slavii to má praktický důsledek: žádný český rival v ligové fázi není, takže národnostní omezení ji nesvazuje. Může teoreticky dostat dva Angličany, dva Španěly i dva Němce, ale ne tři z jedné země.
Z 36 míst je 29 obsazených. Zbývajících sedm doplní vítězové play-off, kde se ještě hrají odvety dvojic jako Lyon–Fenerbahçe, Celtic–LASK nebo Bodø/Glimt–N.E.C. Výsledky těchto zápasů mohou koše ještě přeskládat, protože koeficienty vítězů ovlivní pořadí na hranicích košů.
Šance na Real a PSG: čísla nad průběžnou projekcí
Průběžná projekce specializovaného webu Bert Kassies řadí do 1. koše Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelonu a Atlético. Slavia figuruje ve 4. koši s koeficientem 44,000, třetí odshora za Dinamem Záhřeb a Celticem.
Z 1. koše Slavia dostane dva soupeře z devíti. Pravděpodobnost konkrétního týmu je 2/9, tedy 22,2 %. Šance na alespoň jednoho z dvojice Real–PSG vychází na 41,7 %. Na oba současně pouhá 2,8 procenta.
Jenže pozor: UEFA oficiální nasazení zveřejní až 27. srpna ráno. Pokud by z play-off prošel klub s vysokým koeficientem, třeba Lyon, může se rozložení košů ještě posunout. Čísla výše proto berte jako orientační, nikoli definitivní.
Kde se bude lámat postup
Nový formát je pro Slavii paradoxně přívětivější i tvrdší zároveň. Dál jde 24 z 36 týmů: top osm rovnou do osmifinále, kluby na 9.–24. místě do play-off. Matematicky je šance na postup výrazně vyšší než ve starém modelu, kde procházely jen dvě ze čtyř. Jenže osm různých soupeřů znamená, že jeden šťastný los nerozhodne.
Podle nás budou pro Slavii klíčoví soupeři z 2. a 3. koše. Tam se v průběžné projekci pohybují jména jako Dortmund, Porto, Sporting, Neapol, Villarreal, Galatasaray nebo Stuttgart. Právě proti nim se rozhodne, jestli Slavia nasbírá body potřebné k top 24. Zápas s Realem nebo PSG bude svátek, ale realisticky spíš bez bodového zisku.
Minulá sezona to potvrzuje. V ligové fázi 2025/26 Slavia odehrála osm zápasů s bilancí 0 výher, 3 remízy a 5 porážek. Body brala proti Bodø/Glimt, Atalantě a Athleticu Bilbao, tedy proti soupeřům ze středního patra, ne proti Barceloně či Arsenalu.
Co Slavia už ví: termíny a český kontext
Bez ohledu na los jsou známá všechna hrací kola:
- 1. kolo: 8.–10. září 2026
- 2. kolo: 13./14. října
- 3. kolo: 20./21. října
- 4. kolo: 3./4. listopadu
- 5. kolo: 24./25. listopadu
- 6. kolo: 8./9. prosince
- 7. kolo: 19./20. ledna 2027
- 8. kolo: 27. ledna 2027
Slavia je jediným českým klubem v ligové fázi. Sparta vypadla už ve 3. předkole s Lyonem po součtu 2:4. Česko mělo pro sezonu 2026/27 jeden přímý slot a ten patří sešívaným.
Historicky Slavia v Lize mistrů nikdy neprorazila do vyřazovací fáze. V sezoně 2019/20 skončila čtvrtá ve skupině s Barcelonou, Dortmundem a Interem. V ročníku 2007/08 uhrála doma bezbrankovou remízu s Arsenalem a skončila třetí, což jí tehdy zajistilo alespoň přesun do Poháru UEFA.
Čtvrteční los v Monaku startuje v 18:00 místního času a bude k sledování na platformách UEFA. Kompletní kalendář s přesnými daty a výkopy UEFA obvykle zveřejňuje krátce po losu, loni to stihla do soboty. Pak Slavia přesně uvidí, kdy a kde ji čeká ten večer, o kterém se bude mluvit nejvíc, i těch šest dalších, na kterých bude záležet víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle