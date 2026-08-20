Armageddon: Více než 160 prokazatelných chyb, problémy na place a návštěva veřejnosti utajených míst

Reklama
3 min
Armageddon: Více než 160 prokazatelných chyb, problémy na place a návštěva veřejnosti utajených místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Katastrofický film Armageddon zachraňuje s Brucem Willisem planetu Zemi. Zákulisí vzniku odhaluje reálné testy u NASA i vynucenou dávku romantiky.
Armageddon
Zdroj: FOTO:© 1998 Touchstone Picture, distr. FTV Prima
Reklama
Requiem pro panenku: Děj vznikl podle romské chovanky z ústavu. Ta si po amnestii změnila pohlaví a vzala si život
Rambo III: Stallone nesnesl vyšší protivníky, dostal vlastní tryskáč a od smrti na place ho dělily milimetry
Film Rambo III zapsal do dějin žánru mnoho prvenství. V zákulisí vládly vysoké finanční nároky, personální...
Tichá bolest: Zvláštní proroctví a děj filmu jako zpověď, která vychází z těžkých životních zkušeností
Československé drama Tichá bolest zpracovalo téma pracovních táborů a osobní ztráty. Silně autobiografický...
Máme rádi Česko slaví jubileum a vrací se na obrazovky. Tvůrci do televizního studia pozvali nečekané hosty
Televizní pořad Máme rádi Česko otevírá svou jubilejní dvacátou sezonu s osvědčenou trojící. Do studia ale...
Národní třída: Čermák nebyl první volbou, mazlivý divočák odmítal utíkat a sprostý pozdrav zůstal ve filmu
Film Národní třída skrývá zajímavé detaily z natáčení. Hlavní představitel prošel fyzickou proměnou a hrubá...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Tak se konečně dočkal i Linux. ChatGPT dostal vlastní plnohodnotnou aplikaci
Mobify.cz
dnes, 17:47
4 min
Crvena zvezda - Plzeň. Viktoria vstupuje do Evropy zápasem na horské srbské půdě
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:45
Requiem pro panenku: Děj vznikl podle romské chovanky z ústavu. Ta si po amnestii změnila pohlaví a vzala si život
V Telce
dnes, 17:44
3 min
FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť
Jihlavská Drbna
dnes, 17:42
1 min
Newcastle přišel o kapitána i opory a angažoval trenéra ze Saúdské Arábie. Horníček má chytat za tým bojující proti sestupu
SportyŽivě
dnes, 17:36
4 min
Reklama
Jiří Paroubek slaví 74. narozeniny a užívá si třetí manželství s o 24 let mladší političkou
ReadZone
dnes, 17:35
2 min
Rambo III: Stallone nesnesl vyšší protivníky, dostal vlastní tryskáč a od smrti na place ho dělily milimetry
V Telce
dnes, 17:30
4 min
Varování meteorologů: Liberecko čekají další bouřky, přívalový déšť i kroupy
Liberecká Drbna
dnes, 17:30
1 min
TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka
Hanácká Drbna
dnes, 17:28
2 min
Muž si v Brně odskočil pro balíček. Zloděj mu mezitím odjel s dodávkou
Brněnská Drbna
dnes, 17:25
1 min
Reklama
Karviná má mistra světa. Filip Kempný přivezl z Liverpoolu pět zlatých medailí
Ostravská Drbna
dnes, 17:15
1 min
Výstavbu urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici zahájil premiér Babiš
Trade-off
dnes, 17:13
1 min
Český objev ohromil další parádou. Belgického giganta přiblížil Evropské lize
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:11
„Nestojí ani za komentář.“ Kimova sestra odpálkovala vstřícného Trumpa
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:08
Tuto drobnost měli doma jen lepší lidé. Dnes ji sběratelé vykupují kolem 200 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
2 min
Reklama
Zuzana Hejnová hodnotí debakl na ME v Birminghamu: Máme 14 nováčků, musíme čekat
SportyŽivě
dnes, 16:54
3 min
Na televizi můžete spustit Xbox bez konzole, ale většina lidí o tom neví. Stačí spustit schovanou aplikaci
Mobify.cz
dnes, 16:49
4 min
Běž domů Ivane. Lidé k výročí okupace vystavili symbolický účet Rusku
Pražská Drbna
dnes, 16:48
1 min
Eden se po šesti zápasech otevírá fanouškům. Slavia zavádí povinnou aplikaci, zákaz batohů a zpřísněné vstupy
SportyŽivě
dnes, 16:44
4 min
O Souarého se zajímají Celtic, Getafe, Janov i Monza. Plzeň před duelem s Crvenou zvezdou odmítá jednat o prodeji
SportyŽivě
dnes, 16:41
4 min
Reklama
Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem, který se rozpadá na jazyku
Cooky.cz
dnes, 16:40
4 min
Kaplička v Horním Miletíně má střechu jako novou. Město ji nechalo včas vyčistit
Budějcká Drbna
dnes, 16:37
1 min
Hnutí ANO dorazilo do Budějc. Babiš mluvil o suchu i dvou miliardách v pr*eli
Budějcká Drbna
dnes, 16:35
2 min
Za staré medaile dal na výprodeji 200 korun. Tři kusy z roku 1864 mají cenu statisíců
VědaŽivě.cz
dnes, 16:33
3 min
Ronaldo se seznámil s Georgiou jako s prodavačkou v butiku Gucci. Vzali se po deseti letech ve vlastním obývacím pokoji
SportyŽivě
dnes, 16:33
4 min
Reklama
Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Zázrak v Antarktidě: Shackleton zachránil celou posádku z ledového pekla, i když přišli o loď
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Tichá bolest: Zvláštní proroctví a děj filmu jako zpověď, která vychází z těžkých životních zkušeností
V Telce
dnes, 16:29
3 min
Hrnek popela do kýblu vody a česnek vyroste dvojnásobný. Babičky to dělají každý srpen
adbz.cz
dnes, 16:28
3 min
Ruská rolnice porodila 69 dětí. Těhotná byla celých čtyřicet let
kroniQa
dnes, 16:26
2 min
Reklama
Ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmové pohádky Líné království
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 16:25
My jsme věděli, jaká je realita: Russell se nikdy nebál o místo
SvětFormule.cz
dnes, 16:22
1 min
Humanoidní roboti mohou ovlivnit průmysl. VÚTS bude zkoumat jejich využití
Liberecká Drbna
dnes, 16:21
1 min
Stržená střecha i zlámané stromy. Jižní Moravu zasáhly bouřky se silným deštěm
Brněnská Drbna
dnes, 16:20
1 min
Slavia se v Lize mistrů může utkat s Realem Madrid či PSG. Los osmi soupeřů ze čtyř košů proběhne již příští týden
SportyŽivě
dnes, 16:20
4 min
Reklama
Obsahuje víc omega-3 než losos, ale většina Čechů po ní celé léto šlape. Roste mezi dlažbou a chutná jako okurka
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:18
3 min
Fotky Řepky s jinou ženou obletěly média. Exkapitán Sparty uznal pochybení, zároveň však hovoří o nastražené léčce
SportyŽivě
dnes, 16:18
3 min
Instalace aplikací na Macu otravovala 24 let. Vývojář to vyřešil zdarma a z čistého vzdoru
Mobify.cz
dnes, 16:16
3 min
Armageddon: Více než 160 prokazatelných chyb, problémy na place a návštěva veřejnosti utajených míst
V Telce
dnes, 16:10
3 min
Řepka se líbal s jinou brunetou: Nejsem bez chyb a moje žena to ví, reagoval na zveřejněné záběry
Trendy Život
dnes, 16:08
3 min
Reklama
Reklama
„Ústava to nezakazuje.“ Zemana láká vyzvat Pavla v boji o Hrad, experti nastínili jeho šance
Manžel Agáty Hanychové radost mít nebude. „Co si s ním mám povídat, když ho vidím furt?“
Mrazivý příběh romského šampiona vtáhl Slováky. Po úžasném restartu je zase ve vězení
Lela ukázala, jak si s dětmi užívá Turecko: Klidné záběry zároveň působí jako vzkaz Karlosovi
Ruská rolnice porodila 69 dětí. Těhotná byla celých čtyřicet let
Reklama
Reklama