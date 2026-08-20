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Armageddon: Více než 160 prokazatelných chyb, problémy na place a návštěva veřejnosti utajených míst

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Katastrofický film Armageddon zachraňuje s Brucem Willisem planetu Zemi. Zákulisí vzniku odhaluje reálné testy u NASA i vynucenou dávku romantiky.
Armageddon

Armageddon

Zdroj: FOTO:© 1998 Touchstone Picture, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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