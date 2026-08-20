Tomáš Řepka nachytaný při divoké líbačce s cizí ženou: Následovalo krkolomné vyjádření

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Bývalý fotbalista Tomáš Řepka (52) má po svém boku deset let moderátorku Kateřinu Kristelovou (46). Přesto byl nachytaný Blesk.cz jak se líbá s neznámou ženou. On sám se rozhodl, že se k celé situaci vyjádří na svém Instagramu.
Líbačka se záhadnou ženou!
Jak uvádí
Blesk.cz, Tomáš Řepka se sešel s neznámou kráskou v pražských Kolodějích. Bývalý fotbalista se snažil, aby si zamaskoval obličej černými brýlemi a kšiltovkou. Přesto bylo na záběrech poznat, že je to on.
Dvojice si společně nejdříve povídala několik minut a následně přišel dlouhý polibek, který rozhodně nemůžeme označit za přátelský. Na první pohled bylo evidentní, že dvojice se nějakou dobu zná a mají k sobě vřelý vztah. Výše uvedený web to dokonce Tomášovi a neznámé ženě spočítal a jednalo se o patnáctisekundový polibek.
Vyjádření Tomáše Řepky
Řepka se prakticky okamžitě k celé situaci vyjádřil na Instagramu. Než stihl vypnout komentáře, tak spoustu lidí ocenilo, že netrká hlavu do písku a k nepříjemné situaci se postavil čelem. Jeho vyjádření bylo podle některých mírně krkolomné, ale to se dá v jeho situaci očekávat.
"
Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl, vše věděla dopředu. Signály toho, co se chystá, existovaly a věděl jsem o nich. Platí ale, že jen my dva známe celej příběh. Kačka je ale moje žena, člověk, kterej pro mě za ty roky udělal strašně moc, a znamená pro mě víc, než se dá napsat v jakýmkoliv článku. Na tom nikdo a nic nezmění. Někdy se taky stane, že se na vás někdo snaží zviditelnit a situaci umí dobře připravit tak, aby z ní vznikl příběh, který se mu hodí. Moji vinu to nesmejvá, ale žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou pro vždy vyřešen," rozepsal se dlouze na Insatgramu.
Bývalý fotbalista bouřlivák si sype popel na hlavu s tím, že dál se k celé věci nebude vyjadřovat. "
Za svoje chyby se neschovávám. Stejně tak ale nepotřebuju, aby někdo z jedný epizody vyprávěl příběh o deseti letech mýho vztahu. Ten byl, je a bude v pořádku, protože jsem si vybral člověka, kterej mě kdysi zachránil. Pomáhá mi, a kterýho – ať se to někomu líbí, nebo ne – miluju. Na soudy lidí jsem zvyklej, takže do toho… zpovídat se ale nikomu dal nemusím. Za našich 10 let je tahle nepodstatná záležitost první a zůstane poslední," dodal. Zdroj: Blesk.cz, Aplausin.cz