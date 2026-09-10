Procházka podle expertů může přijít o své postavení v UFC. Čeká ho nebezpečný Stirling

11. dubna letošního roku v Las Vegas skončil Procházkův titulový pokus po třech minutách a pětačtyřiceti sekundách prvního kola. Carlos Ulberg ho knokautoval a převzal pás. Pět měsíců poté český bojovník potvrdil, že nastoupí ještě letos, představil nového trenéra pro postoj a čeká na podpis smlouvy. Podle zákulisních informací se jako soupeř rýsuje Novozélanďan Navajo Stirling, neporažený bijec ze stejného gymu jako Ulberg. Není to zápas o titul. Je to zápas o to, jestli Procházka zůstane jménem, které UFC staví do titulových příběhů, nebo začne padat do širší fronty vyzyvatelů, odkud je cesta zpátky výrazně delší.
Proč je Procházka pořád nahoře, a proč to nemusí vydržet
Po dubnové porážce se nabízela otázka, jestli je pro bývalého šampiona konec ve špičce. Trenér a analytik André Reinders tehdy pro Sport.cz vysvětloval, proč ne: polotěžká váha nemá přeplněnou špičku s dlouhými vítěznými sériemi a Procházkovo jméno, bývalý pás a styl, který prodává PPV, ho drží vysoko i po jedné prohře. Jenže právě tahle příznivá konstelace má omezenou životnost. Druhá porážka v řadě, navíc s žebříčkově níže postaveným soupeřem, by polštář spolehlivě protrhla. Z přímé titulové debaty by Procházka vypadl a musel by nasbírat minimálně jeden až dva výrazné skalpy, než by se do ní vrátil.
K 10. září Procházka na portálu Káóčko potvrdil jediné: nastoupí ještě v tomto roce a čeká ho „kvalitní soupeř a pořádná výzva“. Podepsáno zatím nemá nic. Už na konci srpna na svém účtu na X napsal, že poslední vyzyvatelé, se kterými UFC jednalo, „nechtějí bojovat“. Zmínil i krátce existující variantu interim titulového zápasu, která rychle zhasla. Ankalaev mezitím odpadl; 25. července hlavní zápas UFC Abu Dhabi obsadil proti Bogdanu Guskovovi. Paulo Costa? Oficiální potvrzení rozjednaného párování veřejně dohledatelné není.
Kdo je Navajo Stirling a proč by měl Procházku znervóznit
Osmadvacetiletý Novozélanďan trénuje v City Kickboxing v Aucklandu, ve stejné škole, která vybrousila Ulberga, Israela Adesanyu nebo Alexandra Volkanovského. Jeho oficiální bilance na UFC.com čítá 11 výher, nula proher. Po kontraktu z Dana White’s Contender Series v září 2024 debutoval v UFC v prosinci téhož roku a od té doby nasbíral šest výher v organizaci. Poslední dvě mluví nejhlasitěji:
- 20. června 2026 – TKO nad Ionem Cuțelabou
- 1. srpna 2026 – TKO nad Janem Błachowiczem v prvním kole za necelé tři minuty
Błachowicz, bývalý šampion, zkušený veterán s 30 zápasy v UFC. Stirling ho ukončil dřív, než se stačil rozehřát. To není náhoda, to je vzorec: dlouhý dosah, přesná práce z distance, načasované nástupové kombinace. Český server iSport ho popsal jako „mladou pušku“ a dravějšího bratrance Ulbergova stylu, méně uhlazeného, ale agresivnějšího v přechodech.
Pro Procházku je to stylově mimořádně nepříjemná konfigurace. Reinders ještě před dubnovým zápasem s Ulbergem varoval, že technický kickboxer z City Kickboxing může být pro českého bojovníka nebezpečný, pokud nepůjde jako lovec, nebude tlačit tempo a nechá soupeře pracovat ze zadní ruky. Přesně to se pak stalo. A Stirling nabízí tutéž šablonu.
Nový trenér, nový kemp, ale zatím žádný důkaz
Jednou z mála proměnných, které mohou rovnici změnit, je Danny de Vries. Nizozemský trenér se stal novým členem Procházkova týmu pro postoj. Část přípravy probíhá v gymu Colosseum v Utrechtu, kde Procházka oceňuje kvalitu sparingpartnerů a profesionální přístup. „Učí mě kontrolovat v zápase celou situaci,“ popsal de Vriesův přínos pro Sport.cz.
Zní to slibně. Problém je, že od vstupu de Vriese do týmu ještě neproběhl jediný ostrý zápas. Hodnotit skutečný dopad na Procházkův výkon v kleci zatím nelze, jde o slib, ne o výsledek. Až ring ukáže, jestli nový postojový hlas dokáže změnit dynamiku, která Procházku stála pás.
Co je ve hře: titul, nebo fronta
Podle nás je tohle klíčový rámec celého příběhu. Procházka si nevybírá mezi výhrou a prohrou, vybírá si mezi aktivitou a čekáním. Vzít Stirlinga znamená přijmout zápas s nepříjemným rizikem a relativně nízkou žebříčkovou odměnou. Výhra nad sedmým nebo osmým mužem divize ho nekatapultuje přímo k titulu. Ale neaktivita by ho poškodila ještě víc.
Pokud vyhraje, zůstane v orbitu. UFC ho bude dál skládat jako bezprostřední titulové jméno. Pokud prohraje, spadne realisticky někam mezi pátou a sedmou příčku a z přímé fronty na pás vypadne. Ne definitivně, ale na dlouho.
Zápas se podle zákulisních informací rýsuje na 21. listopadu v katarském Dauhá. V Česku by ho měla vysílat Nova Sport 6, dostupná i přes platformu Oneplay. Přesný čas zatím zveřejněný není.
Procházka stojí na místě, kde jeden večer rozhodne o příběhu příštích dvou let jeho kariéry. Stirling přijde bez porážky, s čerstvým skalpem bývalého šampiona a se vším, co City Kickboxing umí. Tahle volba není o maximálním kariérním výnosu jednoho večera, je o tom zůstat ve hře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný