Obránce Slavie Vlček litoval promarněné šance. Tlak byl extrémní, musíme se naučit to zvládat

10. září, středa. Eden zaplněný 18 542 diváky, první kolo ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 a na hřišti tým, který čtyřicet minut v oslabení nejen přežíval, ale dokonce vedl. Tomáš Vlček po závěrečném hvizdu stál před novináři a hledal slova pro něco, co se slovy zachytit nedá: „Hrozně to mrzí, protože jsme tam všichni nechali všechno. Viděl jsem na týmu, že je schopen to urvat.“ Jenže tři body odnesli hosté z Lens a Slavia natáhla čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů na dvacet zápasů.
Čtyřicet minut v deseti, a přesto vedení
Klíčový zlom přišel hned po přestávce. Konečný, který o poločase nahradil indisponovaného Zimu, fauloval po pěti minutách na hřišti Simu. Rozhodčí nejdřív situaci posoudil mírněji, ale po zásahu VAR vytáhl červenou kartu; podle dat Sofascore šlo o taktický faul posledního hráče v otevřeném prostoru. Slavia rázem hrála v deseti a zbývalo přes čtyřicet minut.
Co následovalo, bylo paradoxně nejlepší období domácích. Organizovaný blok, obětavé zákroky, Vlček sám v první půli zablokoval Simovu střelu. A hlavně góly: Šturm, který už v úvodu zápasu zahrozil šancí po pár vteřinách, se prosadil dvakrát. Druhý gól padl v 88. minutě po standardní situaci. Skóre 2:1 pro Slavii, dvě minuty do konce řádné hrací doby.
Kolaps za sto osmdesát vteřin
Pak přišly tři minuty, které Vlček shrnul jednou větou: „O to víc mrzí, že z takového zápasu nemáme ani bod.“ Časová osa je nemilosrdná:
- 90+1 — Florian Thauvin srovnává na 2:2.
- 90+3 — Ángel Aguilar dokončuje obrat, 2:3.
Mezi prvním a posledním gólem v nastavení uplynuly necelé tři minuty. Slavia po znovuzískaném vedení nezvládla to, co rozhoduje o bodech na téhle úrovni: uklidnit tempo, držet míč, bránit druhé balony. Lens, tým, který podle UEFA prohrál jen dva z posledních devíti zápasů v hlavní fázi, potřeboval na otočku sto osmdesát vteřin.
Chybějící rutina, ne chybějící kvalita
Vlček po zápase mluvil o zkušenostech jako o tom nejcennějším, co si tým odnáší. „Mnoho hráčů hrálo Ligu mistrů poprvé, tyhle zkušenosti jsou pro nás nejcennější. Musíme se naučit takové zápasy zvládat.“ Podle klubového reportu nastoupilo v základní sestavě pět debutantů v soutěži.
A právě tady je podstata problému. Slavia v deseti ukázala, že umí favorita dostat do potíží: Lens v přesilovce nejdřív inkasoval, srovnal až ve 73. minutě a ještě dvě minuty před koncem prohrával. Francouzský vicemistr vyhrál, ale rozhodně ne přesvědčivě. Herně šlo o konkurenceschopný výkon, výsledkově o kolaps. Rozdíl mezi obojím se láme v posledních dvou minutách, a přesně tam Slavii chybí návyky, které se budují roky evropské praxe.
Co porážka znamená pro postup
Nula bodů po prvním kole není rozsudek. V novém formátu ligové fáze postupuje do jarního play-off šestnáct týmů na místech 9 až 24, prvních osm jde přímo do osmifinále. Zbývá sedm zápasů. Ale domácí prohra s Lens, soupeřem z posledního koše, výrazně zvyšuje cenu každého dalšího bodu.
Příští šance přijde 13. října v Baku, kde Slavii čeká Sabah FC. Bez Konečného, podle článku 63.01 regulací UEFA následuje po červené kartě automatická stopka minimálně na jeden soutěžní zápas. V kalendáři pak čeká Fenerbahçe venku, další duel, kde se bude lámat cesta do vyřazovací fáze.
Dvacet zápasů bez výhry v hlavní fázi Ligy mistrů je číslo, které tlačí. Ale tenhle večer v Edenu ukázal něco, co statistika nezachytí: Slavia už umí favorita přitlačit ke zdi. Teď se musí naučit tu zeď za sebou zavřít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl