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RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka

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Stánky s cukrovou vatou a zmrzlinou, „řetízkáč“, autodrom, kolotoče, adrenalinové atrakce pro odvážné, a hlavně mrkvánky. Nejen to si budou během nadcházejícího víkendu užívat lidé, pokud zavítají na jednu z největších poutí na Vysočině do Polné na Jihlavsku.
RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka

RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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