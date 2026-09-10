RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka

Do téměř pětitisícového města mohou zájemci na pouť přijet od pátku 11. září do neděle 13. září.
Plné ruce práce mají nejen organizátoři, ale i pekařky tradičního sladkého pečiva – mrkvanců nebo také mrkvánků. Hlavní surovinou je, jak už název napovídá, mrkev. Jejich pečení má v řadě rodin dlouhou tradici, rodinný recept na ty nejlepší mrkvánky se dědí z generace na generaci.
Nejinak je tomu i v rodině polenské rodačky Evy Pelánové, která už od svého dětství peče mrkvance každý rok společně se svou sestrou a maminkou. Pečení zahájí zítra. „Pečeme společně více než čtvrtstoletí," poznamenala s úsměvem redakci Drbny obyvatelka Polné Eva Pelánová.
Mrkvance nabízejí také stánkaři
Jako asi mnoho pekařek v Polné, také Evu Pelánovou mrkvánky učila péct její maminka. „Moji maminku mrkvánky učila péct její maminka, a tak dále. I u nás se tato tradice dědí v rodině z ženy na ženu," říká Pelánová. V rodině pečou mrkvánky zhruba pro osm lidí, na což padne zhruba 750 gramů mouky a 500 gramů mrkve. Při pečení se drží receptu, který se dědí.
Mrkvance podle Neubauerových
Suroviny: 500g polohrubé mouky, 250g hladké mouky, 3 vejce, sůl, 150g cukru krupice, 3 vanilkové cukry, 150g Hery, 50g kvasnic, 300ml mléka. Mrkvová náplň: 500g strouhané mrkve, 100g cukru (nebo dle chuti), trochu mléka, 100g másla, 2 lžičky skořice, trocha mletého pepře, vanilkový cukr, trocha rumu, medu, šťáva a kůra z půlky citronu, fenykl
Postup: Suroviny na těsto smícháme a tvoříme buď vdolky/bochánky, případně závin. Smícháme i suroviny na náplň a dusíme je asi 10 minut. Pokud je náplň řídká, pak zahustíme strouhankou nebo krupicí. Náplní naplníme bochánky či závin, potřeme vajíčkem a pečeme dozlatova. Po vytažení z trouby potřeme máslem a rumem.
Dostupných receptů na mrkvance je velké množství, kromě klasiky, tedy mrkve, kvasnic, mouky, vajec, koření, másla či sádla se mezi surovinami objevuje třeba i něco pro toto sladké pečivo netradičního - mák, kokosový olej, povidla či tvaroh. S tím má zkušenosti i Eva Pelánová. „Zkoušeli jsme i variantu s mákem. Děláme tradiční mrkvánky ve tvaru bochánku. Ale více nám chutnají mrkvánky jako závin, který není tak suchý a je tam více náplně, kterou máme rádi," přidala Eva Pelánová další tip.
Na dveřích domů se v Polné každoročně objevují svázané mrkve s pentlemi v národních barvách, foto: Lenka Dvořáková
Proč právě mrkvancová?
Pouti v Polné se už několik desítek let říká „mrkvancová“. Proč tomu tak vlastně je? Důvod je jednoduchý. Jak již zaznělo, polenská pouť se slaví na počest svatého Liguriáše, každý rok je to druhá zářijová neděle. To je doba, kdy se na Vysočině sklízela mrkev, která se v Polné pěstovala ve velkém, později ji nahradily brambory. V minulosti byl v Polné zaveden vždy jednou týdně takzvaný mrkvový den, kdy se nesmělo jíst nic jiného. Dodnes se v Polné podle tradice nad vchodové dveře domů věší mrkev s pentlemi v národních barvách a pečou se výše zmíněné koláče plněné mrkvi zvané mrkvance nebo mrkvánky.
Historie Mrkvancové pouti
Vznik jedné z největších poutí na Vysočině je nutné hledat v samých počátcích města Polná, tedy už koncem 12. století. Není přesně známo, kdy se symbolem polenské pouti stala mrkev. Polenská Mrkvancová pouť není poutí farního kostela, ale poutí městskou. Koná se vždy druhou neděli v září, ve svátek sv. Liguriáše, patrona města. Že má sv. Liguriáš k mrkvi pěkný vztah, dokládá starý popěvek:
Svatý Liguriáši,
opatruj nám mrkev naši,
ať nám ji přibyslavští neodnáší.
V minulosti byla pouť slavena okázaleji. Na pouť do Polné přicházeli lidé ze širokého okolí i Čechové z poněmčelých míst, aby se zde poveselili, osvěžili a kromě mrkvánků si odvezli nakoupené vlastenecké časopisy, kalendáře a knihy.
Do Polné na Jihlavsku přijíždí také řada provotovatelů pouťových atrakcí, a to jak těch tradičních, tak i těch více adrenalinových, foto: Lenka Dvořáková
Žně pro obchodníky
Pouť dříve byla velkou příležitostí pro nejrůznější obchodníky, kteří zde vystavovali a prodávali své zboží. Stánky dříve stály na obou stranách hlavní cesty od Horní brány hlavního - dnes Husova – náměstí až téměř k Dolní bráně Sezimova náměstí.
Dopravní omezení
Lidé, kteří do Polné přijedou autem, musí počítat s omezením, a to kvůli uzavírce komunikace Na Lázni a parkoviště u kina.
Návštěvníkům se na pouť otevírá i věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné, která měří 64 metrů.
Jarmark, koncerty, fotbal
Součástí polenské poutě bude také doprovodný program - koncerty, pouťové zábavy, jarmark na hradě, zahraje i dechovka. V pátek 11. září mohou přijít fanoušci fandit na fotbalový zápas na městském stadionu, výkop je v 17 hodin.