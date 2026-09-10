DNA nemusí mít jen čtyři písmena. Bakteriální enzym právě přečetl genetickou abecedu, která jich má osm

Čtyři znaky, z nichž vznikl celý známý život
Genetický zápis působí téměř absurdně úsporně. DNA používá čtyři nukleobáze označované A, T, C a G, přičemž jejich pořadí vytváří informaci potřebnou pro stavbu a fungování organismů. Adenin se v DNA běžně páruje s thyminem a cytosin s guaninem. Z této čtyřznakové abecedy vznikly bakterie, sekvoje, velryby i člověk.
Čtyři písmena však nejsou jedinou chemicky myslitelnou možností. Výzkumníci ze syntetické biologie už několik desetiletí vytvářejí další páry bází, které dokážou fungovat uvnitř struktury nukleové kyseliny, přestože je pozemský život sám nevynalezl. Jedním z nejambicióznějších výsledků je hachimoji systém: genetická abeceda se čtyřmi přirozenými a čtyřmi syntetickými písmeny.
Napsat cizí DNA nestačí
Chemicky vyrobit rozšířenou DNA představuje pouze první krok. Má-li fungovat jako skutečný informační systém, musí ji zvládnout přečíst molekulární aparát, který z DNA vytváří RNA. RNA polymerázy se vyvíjely miliardy let v prostředí čtyřpísmenného pozemského genomu, takže nebylo samozřejmé, že budou syntetické páry akceptovat.
Výzkumníci proto testovali RNA polymerázu bakterie Escherichia coli. Osmipísmenná DNA obsahovala vedle běžných párů také syntetické dvojice P:Z a B:S. Polymeráza dokázala rozšířenou sekvenci skutečně přepisovat a strukturální analýza ukázala, jak nové nukleotidy zapadají do jejího aktivního centra.
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Cizí písmena, známá geometrie
Výsledek ukázal něco podstatného o samotném enzymu. Polymeráza se nemusí orientovat výhradně podle chemické identity čtyř přirozených bází. Pokud má nový pár vhodnou geometrii a splňuje další strukturní požadavky, molekulární aparát jej dokáže zpracovat.
Systém ovšem nebyl bezchybný. U jedné syntetické báze docházelo k chybnému začleňování guaninu. Výzkumníci proto připravili upravenou variantu, u níž změnili jednu chemickou skupinu, a přesnost transkripce se následně zlepšila. Práce tak zároveň ukazuje, že vytvoření nové genetické abecedy neznamená jen přidat několik dalších molekul. Je nutné jejich chemii sladit s enzymy, které s informací manipulují.
Osm znaků znamená mnohem větší prostor
Rozšíření abecedy dramaticky zvětšuje počet možných sekvencí. Čtyři druhy znaků dovolují u řetězce určité délky 4ⁿ kombinací, osm znaků už 8ⁿ. Nejde přitom pouze o větší informační kapacitu. Syntetické nukleotidy mohou nést chemické vlastnosti, které přirozené DNA chybějí, a umožnit vznik struktur nebo vazeb obtížně dosažitelných pomocí běžných nukleových kyselin.
Právě proto má výzkum praktický potenciál při návrhu aptamerů, molekulárních senzorů a dalších biotechnologií. Je však ještě dlouhá cesta od polymerázy, která dokáže v kontrolovaném experimentu přečíst rozšířenou DNA, k organismu založenému na stabilním osmipísmenném genetickém systému.
Musí mít každý život stejnou abecedu?
Hachimoji DNA má také jednu provokativní astrobiologickou rovinu. Skutečnost, že veškerý známý život používá čtyři báze, automaticky neznamená, že stejnou volbu musí udělat chemie všude ve vesmíru. Pokud lze vytvořit další stabilní páry schopné uchovávat informaci a pokud je biologický enzym dokáže zpracovat, rozšiřuje to prostor možných dědičných systémů.
Výzkum samozřejmě neříká, že případný mimozemský život používá osm znaků nebo právě molekuly vytvořené lidmi v laboratoři. Ukazuje něco střízlivějšího a možná důležitějšího: genetický jazyk pozemského života nemusí představovat jedinou chemicky možnou gramatiku dědičnosti.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Communications – Structural basis of transcription of the hachimoji eight-letter alphabet by E. coli RNA polymerase, DOI 10.1038/s41467-026-76668-0 [2]. img ai generated