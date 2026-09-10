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DNA nemusí mít jen čtyři písmena. Bakteriální enzym právě přečetl genetickou abecedu, která jich má osm

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Veškerý známý pozemský život zapisuje dědičnou informaci pomocí čtyř základních písmen DNA. Není však fyzikální zákon, který by říkal, že genetická abeceda musí končit právě u adeninu, thyminu, cytosinu a guaninu. Bakterie Escherichia coli ale dokázala přepisovat i osmipísmennou informaci.
DNA nemusí mít jen čtyři písmena. Bakteriální enzym právě přečetl genetickou abecedu, která jich má osm

DNA nemusí mít jen čtyři písmena. Bakteriální enzym právě přečetl genetickou abecedu, která jich má osm

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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