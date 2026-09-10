Bývalý český reprezentant nenechal na vedení klubu niť suchou. Podle Skaláka vyhrožoval Markovič hráčům

Skalákův zářijový výstup pro iDNES.cz není výkřikem zhrzeného hráče, který prohrál kabinový spor. Je to svědectví člověka, který odešel do TJ Hluboká nad Vltavou a teprve poté, zbavený existenční i kabinové vazby na klub, popsal mechanismus, jenž podle něj rozložil Dynamo zevnitř. Trenér prý „nechtěl být loutka“. Vedení mělo zasahovat do sportovních rozhodnutí. A Markovič měl hráčům vyhrožovat. Přesné znění výhrůžek se v otevřeně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat, ale kontext, do kterého Skalákova slova zapadají, mluví sám za sebe.
Čtrnáct měsíců od převzetí k pádu do třetí ligy
Příběh českobudějovického Dynama pod novým vedením se dá vyprávět jako časová osa, kde každý bod posouvá klub o stupeň hlouběji do krize.
- 25. června 2025 – nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Ede přebírá klub od Vladimíra Koubka. Mluví o potenciálu, tradici, návratu do první ligy během dvou až tří let.
- Leden 2026 – do vedení nastupuje Miroslav Markovič jako „Operations Manager“. Na oficiálním webu Dynama se představuje jako člověk, který má řídit všechny sektory klubu.
- 29. března 2026 – okamžité odvolání trenéra Pedra Resendeho a asistenta Nuna Costy. Podle webu Chance Národní Ligy Resende dostal od vedení varování už dříve, protože si veřejně stěžoval na podmínky pro příchod posil. Nahrazuje ho kyperský kouč Nikodimos Papavasiliou.
- Duben 2026 – město České Budějovice vypovídá klubu nájemní smlouvu na stadion. Nabízí odkup, ale Ede neprodává.
- 4. června 2026 – Dynamo nezíská profesionální licenci. Problém není jen stadion, ale i dluhy vůči hráčům a jiným klubům.
- 15. června 2026 – Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi a spouští forenzní audit hospodaření.
- Léto 2026 – klub padá do třetí ligy.
Na začátku září 2026 Dynamo remizuje 2:2 s rezervou Dukly Praha. Třetí liga. Čtrnáct měsíců po převzetí.
Skalák nemluví do vakua
Síla Skalákova výstupu nespočívá v tom, že řekl něco nového. Spočívá v tom, že řekl nahlas to, co už bylo vidět zvenku, a přidal pohled zevnitř kabiny.
Už na jaře 2026 veřejně ironizoval dění kolem klubu, když komentoval noční incident zástupce Dynama Davida Jelena na českobudějovické radnici. Tehdy to vypadalo jako ojedinělý výstřel. Zpětně je to součást vzorce: kapitán, který sledoval rozklad a postupně ztrácel důvod mlčet.
Skalák v zářijovém rozhovoru podle dostupného rámce nechápe, „proč to majitelka drží“. Směřuje tím k otázce, kterou si kladou i město a kraj: proč Ede klub neprodá, když původní plán (návrat do ligy, stabilizace, rozvoj) se rozpadl do dluhů, ztráty zázemí a licenčního kolapsu.
Dvě verze téhož klubu
Markovičova veřejná linie z předchozích měsíců vypadala jinak. Na únorové tiskové konferenci mluvil o ambicích, o zlepšování vztahů s městem, o tom, že rozhodnutí dělá ve shodě s majitelkou. Ještě v červenci 2026, kdy iDNES popisovalo stav klubu, byl Markovič prezentován jako člověk, který Dynamo fakticky řídí.
Skalákův rámec je opačný. Trenér podle něj nechtěl být loutkou vedení. Hráčům se mělo vyhrožovat. Sportovní rozhodnutí prý nešla přes sportovní lidi.
Markovič výroky podle dostupných informací částečně odmítl. Detailní bodovou reakci na jednotlivá obvinění se ale v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Stojí tu tedy dvě verze, které se zásadně rozcházejí, a veřejně doložené následky bohužel hrají spíš pro tu Skalákovu.
Co může přijít dál
Právně se Skalák pohybuje na hraně. Paragraf 184 trestního zákoníku zná pomluvu, Ústavní soud připomíná i možnost občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti. Pokud by některý z výroků byl nepravdivým skutkovým tvrzením způsobilým vážně poškodit pověst, teoreticky může přijít žaloba. Zatím ale žádný takový krok veřejně oznámen nebyl.
Důležitější je jiný efekt. Veřejný výstup bývalého kapitána a reprezentanta obvykle snižuje bariéru mlčení pro ostatní. Pokud v kabině nebo v zákulisí Dynama existují další podobné zkušenosti, Skalákova slova jim dodávají legitimitu. Pro případné další svědky je ovšem bezpečnější využít formální oznamovací kanály než volný mediální prostor.
Klub, který ztratil víc než ligu
Ede v dubnovém rozhovoru pro iDNES popsala Dynamo jako projekt se „sportovním i organizačním potenciálem“ a „silnou historií a tradicí“. O pět měsíců později hraje klub třetí ligu bez vlastního stadionu, s forenzním auditem na krku a s bývalým kapitánem, který veřejně popisuje vyhrožování hráčům.
Dynamo České Budějovice neztratilo jen soutěžní příslušnost. Ztratilo lidi, kteří mu věřili, a teď o tom mluví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl