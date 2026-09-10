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Reklamy na Facebooku lákají na aplikace pro dospělé a vy je stahujete. Luxují peníze z účtu a těžko zjišťujete, kdo je krade

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Indické úřady odhalily síť placených reklam na Facebooku a Instagramu, které vedou k instalaci malwaru schopného vyprázdnit bankovní účet.
Přihlášení, Facebook, mobil

Přihlášení, Facebook, mobil

Zdroj: PickPik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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