Pimblett, nebo Gaethje? White prozradil dva soupeře pro Topuriův návrat do UFC po první porážce

Šéf UFC seděl v pořadu The Jim Rome Show a moderátor se zeptal přímo: bude to rematch s Justinem Gaethjem, nebo zápas s Paddym Pimblettem? White neoznámil žádný booking, ale obě varianty nechal otevřené a o Topuriovi řekl jedinou větu, která MMA světem proletěla okamžitě: „Topuria je připraven bojovat.“ Jenže mezi připraveností a podpisem smlouvy leží lékařské povolení, kalendář dvou potenciálních soupeřů a strategická otázka, kterou si UFC musí zodpovědět: chce Topuriu vrátit rychle, nebo správně?
Tři měsíce od nejtvrdší noci kariéry
14. června 2026 se na trávníku před Bílým domem odehrál jeden z nejbrutálnějších zápasů roku. UFC Freedom 250, unifikace titulu lehké váhy, Topuria proti Gaethjemu. Gruzínsko-španělský bijec přišel o vidění v pravém oku už v prvním kole. Do konce druhého neviděl ani na levé. Čtyři kola vydržel prakticky poslepu, než jeho roh duel ukončil, oficiálně TKO zastavením rohu.
Bilance škod podle Los Angeles Times: dvě zlomené očnicové kosti, zlomená nosní přepážka, 180denní medicínská stopka s možností dřívějšího návratu po maxilofaciálním vyšetření. Trenér Jesús Gallo později upřesnil, že šlo o nedislokované zlomeniny obou očnic, hojení šest až osm týdnů a další dva až tři měsíce bez plné zápasnické zátěže. Dýchání přes nos bylo podle něj během rekonvalescence největší problém.
První porážka v profesionální kariéře. A přesto den po zápase Topuria na Instagramu napsal bez výmluv: „Říkal jsi, že mi necháš na obličeji svůj otisk, a nechal jsi ho tam.“ Gaethjemu pogratuloval a slíbil, že příběh zdaleka neskončil.
Dvě cesty, dvě logiky
White u Romea neřekl „bude to Gaethje“ ani „bude to Pimblett“. Řekl, že oba zápasy jsou „skvělé souboje“, a výslovně upozornil, aby se jeho slova nevydávala za hotové oznámení. Přesto ta dvě jména rámují celou debatu o Topuriově comebacku, protože každé nese úplně jinou logiku.
Justin Gaethje je sportovně čistší volba. Muž, který Topuriu přečetl, rozebral jeho lineární pohyb, držel tlak pět kol a odešel s pásem. Rematch by měl obrovskou narativní váhu, poražený šampion se vrací pro svůj titul. Problém je kalendář. Gaethje 30. srpna řekl MMA Fighting, že stále nemůže rukama pořádně udeřit a v roce 2026 už nenastoupí. Titulový revanš se tím reálně posouvá nejdříve na jaro 2027.
Paddy Pimblett je komerčně hlučnější varianta. Dlouhodobá osobní nevraživost, obrovská fanouškovská základna, chaotický styl boje plný grapplingových přechodů a submisí. White sám o souboji s Pimblettem řekl, že je „úžasný“, právě kvůli tomu, jak moc se oba nesnášejí. Pimblett sice v lednu 2026 prohrál s Gaethjem na body o interim titul, ale i v porážce na UFC 324 potvrdil svou hvězdnost a odolnost. A hlavně je zdravý a k dispozici.
Podle nás je kalkulace jednoduchá: pokud UFC chce Topuriu vrátit ještě letos, Pimblett je z těchto dvou jmen jediná reálná varianta. Pokud chce maximalizovat sportovní váhu příběhu, drží rematch s Gaethjem, ale musí počkat.
Kdy přesně? Prosinec, nebo jaro
Gallo v červnu připouštěl prosinec 2026 jako fyzicky možný termín návratu. V srpnu ale ve španělských médiích otočil: „Jaro 2027 je správnější a chytřejší.“ Rozdíl mezi těmito dvěma výroky není medicínský, ale strategický. Tělo se hojí podle svého plánu; otázka zní, kolik přípravného kempu chce tým Topuriovi dopřát
White 9. září nezmínil žádné konkrétní datum ani akci. Řekl jen, že Topuria je připraven. Formálně zveřejněné lékařské povolení k návratu zatím dohledatelné není.
Jiný Topuria?
4. září, po téměř třech měsících ticha, Topuria zveřejnil video adresované synovi Hugovi. Žádný trash talk, žádné výzvy. Mluvil o tom, že v životě se nevyhrává vždy, že porážka je lekce o charakteru a že po tom „pekle“ je silnější než předtím. Gallo k tomu dodal, že mentální trauma po první prohře existuje, ale chuť vrátit se ho má překrýt, a že se může objevit „lepší verze“ Topurii.
Jestli to není jen rétorika, ukáže klec. Ale slovní rovina se od červnové noci posunula výrazně: z bezprostředního „žádné výmluvy“ přes měsíce mlčení až k introspektivnímu vzkazu vlastnímu dítěti. To není trajektorie člověka, který chce jen odvetu. To je trajektorie člověka, který zpracovává první velkou ránu.
Dvě zlomené očnice, první porážka v kariéře, tři měsíce ticha, a pak několik Whiteových slov u Jima Romea. Topuria je připraven bojovat. Zbývá vybrat, s kým a kdy to bude dávat smysl nejen jemu, ale i příběhu, který kolem něj UFC staví.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka