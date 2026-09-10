Legendární kapitán Pála přebírá český tenis. Kotrba po dvou letech odchází a přiznal, proč na funkci nestačil

9. září 2026 zasedl výkonný výbor Českého tenisového svazu a vzal na vědomí rezignaci předsedy Jakuba Kotrby. Advokát, který do čela svazu nastoupil jako krizový manažer po turbulentní Kaderkově éře, přiznal, že funkci nedokáže dlouhodobě skloubit s vlastní právní praxí. „Těžko můžete sedět jedním zadkem na dvou židlích,“ řekl Kotrba pro Radiožurnál Sport. Svaz od této chvíle vede první místopředseda Petr Pála, muž, který sedmnáct let stál u lavičky české ženské reprezentace a nasbíral šest týmových titulů. Formálně Kotrba funkci vykonává do 30. listopadu, ale faktické řízení už přešlo na Pálu, aby byla zajištěna kontinuita.
Krizový právník splnil, co mohl
Kotrba nepřišel do čela svazu jako tenisový člověk. Přišel jako partner advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba s jasným zadáním: uklidit po dotační kauze, obnovit důvěru státních orgánů a nastavit transparentní pravidla. Podle jeho vlastních slov z března 2026 svaz čelil riziku jistiny 77 milionů korun plus příslušenství, teoreticky přes sto milionů. V září 2026 už se splácí pravomocných 25 milionů po sedmi stech tisících měsíčně.
Digitalizace, nová pravidla hospodaření, snaha dostat svaz do zisku. To všechno Kotrba rozjel. Jenže právě ta šíře agendy ho nakonec dostihla. Funkce předsedy je podle něj mimořádně časově náročná a dlouhodobě ji nelze sladit s advokacií, novými projekty v kanceláři a osobními povinnostmi. Nejde o přiznání neznalosti tenisu. Jde o kapacitní limit člověka, který chtěl dělat dvě práce naplno a zjistil, že to nejde ani jedna.
Proč právě Pála
Petr Pála není ve vedení svazu nováček. Na mimořádné valné hromadě v červnu 2024 získal 115 ze 119 hlasů a stal se prvním místopředsedou s agendou sportovního fungování, mládeže a vrcholových talentů. Sám tehdy pro iDNES říkal, že tehdejší situace vyžadovala spíš právníka než „tenistu“ v čele. Dva roky poté se situace obrátila.
Jeho sportovní legitimita je těžko zpochybnitelná:
- 17 let u ženského reprezentačního týmu (2008–2025)
- 6 titulů ve Fed Cupu / Billie Jean King Cupu
- Nejúspěšnější kapitán v historii ženských týmových soutěží
- Bývalý deblista s maximem ATP č. 10 ve čtyřhře a sedmi tituly
V červnu 2025 u reprezentace skončil a podle webu ČTS se měl víc zapojit do mezinárodních tenisových struktur. Převzetí celého svazu je logickým pokračováním téhle trajektorie.
Co zdědí a co zůstává otevřené
Pála přebírá svaz, který sportovně funguje. Karolína Muchová a Linda Nosková byly v létě 2026 na šestém a sedmém místě WTA, Jiří Lehečka dvanáctý a Jakub Menšík devatenáctý na ATP. Šířka talentové základny drží: Bejlek, Bartůňková, Valentová se pohybují kolem padesátky světového žebříčku. Reprezentační týmy vedou Barbora Strýcová a Tomáš Berdych a podle Kotrby mají absolutní důvěru.
Finanční a právní stránka je jiná věc. Splácení pokut běží, ale případné další sankce z dotační kauzy zůstávají otevřené. Rozvojové projekty (Tenis do škol, vzdělávání trenérů, online streaming českých turnajů) potřebují stabilní financování, které zatím stojí pod tlakem nedořešených závazků. A je tu formální detail: podle stanov ČTS předsedu volí a odvolává valná hromada. Pála svaz nyní vede z pozice prvního místopředsedy, ale plný formální mechanismus přechodu po 30. listopadu zatím svaz veřejně nepopsal.
Druhá fáze, ne restart
Český tenis po Kaderkově éře potřeboval nejdřív hasiče. Kotrba tu roli splnil: stabilizoval pravidla, rozjel splácení, obnovil komunikaci se státem. Teď přichází fáze, kdy svaz potřebuje tvář se sportovní autoritou, která dokáže mluvit jazykem hráčů, trenérů i klubů. Pála tuhle autoritu má. Otázka zní, jestli si k ní udrží i disciplínu v právně-finanční části, kterou Kotrba rozestavěl.
Šest titulů na lavičce je vizitka, kterou v českém tenisu nemá nikdo jiný. Teď se ukáže, jestli funguje i za kancelářským stolem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář