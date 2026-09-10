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„Bolí to a ještě chvíli bolet bude," říká Nosková. Jednu věc si po zápase naplánovala hned

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Linda Nosková byla blízko tomu, aby ukončila tříletou vládu Aryny Sabalenkové v New Yorku. Ve čtvrtfinále US Open padla se světovou jedničkou 6:7, 6:3, 6:7 po dvou hodinách a dvaadvaceti minutách. Po zápase mluvila otevřeně o tom, že tahle prohra bolí víc než jednoznačná porážka.
„Bolí to a ještě chvíli bolet bude," říká Nosková. Jednu věc si po zápase naplánovala hned

„Bolí to a ještě chvíli bolet bude," říká Nosková. Jednu věc si po zápase naplánovala hned

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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