Nasypte v srpnu 3 lžíce popela ke kořenům okurek a sledujte, co se stane. Plody rostou tak rychle, že nestíháte sbírat

Hledání optimálního způsobu hojení okurek v červenci je téma, které zajímá mnoho zahrádkářů. Právě v tomto měsíci totiž dosahuje tato zelenina svého vrcholu plodnosti a vyžaduje vhodnou výživu, která zajistí bohatou úrodu.
Popel: klíčová aplikace hnojiva
Jedním z hlavních hnojiv, které je vhodné v červenci používat dvakrát přibližně s dvoutýdenním odstupem, je popel. Popel je přírodní hnojivo bohaté na makro a mikroživiny, jako je draslík, hořčík, vápník a fosfor.
Podporuje růst užitečných bakterií v půdě a zároveň ji mírně alkalizuje. Při aplikaci popela jej stačí rovnoměrně rozprostřít v kořenové zóně rostlin. Budou vám stačit přibližně 3 polévkové lžíce na metr čtvereční záhonu. Tento jednoduchý trik pomáhá chránit rostliny před chorobami a dodává jim potřebné živiny. Potřeba dusíku a draslíku
Okurkám v tomto období prospívá zejména dusík a draslík. Určitě však nedoporučujeme pro jejich doplnění používat například oblíbený síran draselný, protože se jedná o minerální produkt. Místo toho se raději spolehněte na přírodní hnojiva pro okurky.
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Nejvhodnější je dřevěný popel, získávaný ze stonků slunečnice. Obsahuje draslík, síru, hořčík a malé množství fosforu. Dvakrát v červenci stačí aplikovat přibližně 1 čajovou lžičku kolem každé rostliny okurky. Pokud ke slunečnicovému odpadu přístup nemáte,
pak si v lékárně zakupte kyselinu jantarovou. Jedna tableta na rostlinu bohatě postačí. A nejde o velkou investici – výživu pro celý záhon pořídíte za pár desetikorun. Jako další báječné hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou. Hnojiva na bázi hnoje
Základním hnojivem obsahujícím dusík, které zahrádkáři často používají, je tzv. hnojný čaj, který lze vyrobit z koňského, slepičího nebo kravského hnoje. Pokud přístup k tomuto materiálu nemáte,
může být dobrou alternativou čaj z fermentované trávy. Pro přípravu čaje zřeďte jeden litr roztoku v 10litrovém kbelíku s vodou a použijte na každou dospělou rostlinu 2 až 3 litry tohoto přírodního pomocníka. Svůj záhon s ním zalévejte jednou týdně. Zdroj fotografie: Freepik Jak hnojit okurky hořčičným práškem
Pokud vaše okurky neprospívají tak, jak mají, zkuste jim ještě dodat hořčici.
Hořčičný prášek, získaný z mletých hořčičných semen, je bohatý na živiny, které mohou podpořit růst rostlin. Obsahuje základní prvky, jako je dusík, fosfor a draslík, spolu s mikroživinami, jako je železo, hořčík a vápník. Tyto živiny jsou nezbytné pro celkové zdraví a produktivitu rostlin okurek.
Příprava hořčičného práškového hnojiva: Smíchejte hořčičný prášek s vodou a vytvořte roztok. Doporučený poměr je jedna polévková lžíce hořčičného prášku na čtyři litry vody. Roztok důkladně promíchejte a směs
nechte několik hodin nebo přes noc odstát, aby se živiny snáze vylouhovaly do vody. Nakonec vše použijte jako zálivku. 1 litr na rostlinu vám bude stačit. Aplikovat ji můžete každé tři týdny, a to až do ukončení plodného období okurek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři