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Nasypte v srpnu 3 lžíce popela ke kořenům okurek a sledujte, co se stane. Plody rostou tak rychle, že nestíháte sbírat

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Okurky můžete vyživit čistě přírodně. Stačí jen použít popel či kravský hnůj a budou plodit jedna báseň až do sklonku podzimu.
Červencová zálivka pro okurky: Pomůže popel či kravský hnůj

Červencová zálivka pro okurky: Pomůže popel či kravský hnůj

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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