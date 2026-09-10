Velký comeback do Sparty. Rosický znovu zlanařil trenéra Clarupa

Důležité upřesnění hned na úvod: nejde o hlavního trenéra. Christian Clarup je vedoucí fyzické přípravy, muž, který má na starosti rychlost, sílu, intenzitu a individuální zátěž hráčů, ne rozestavení ani taktiku. Hlavním koučem zůstává Brian Priske. Přesto je Clarupův návrat jedním z nejzajímavějších personálních tahů, které sportovní ředitel Tomáš Rosický v posledních měsících udělal. Sparta je po sedmi kolech Chance Ligy desátá s devíti body, za sebou má domácí debakl 0:3 se Slavií a porážku 1:2 v Hradci Králové. Klub reagoval odvoláním dvou členů realizačního týmu, Iana Colla a Jacka Wilsona, a prakticky okamžitě oznámil Clarupův comeback. Načasování není náhoda. Je to hasičský zásah.
Tři roky, dva tituly, pak Wolfsburg
Clarup přišel na Letnou poprvé v létě 2022 společně s Priskem. Devět předchozích let strávil v dánském Midtjyllandu, kde si vybudoval pověst jednoho z nejprogresivnějších výkonových specialistů ve Skandinávii. Ve Spartě pak byl součástí štábu, který získal dva ligové tituly, vyhrál MOL Cup, dosáhl osmifinále Evropské ligy a vrátil klub do ligové fáze Ligy mistrů. V říjnu 2023 podepsal novou dlouhodobou smlouvu, jasný signál, jak moc si ho klub cenil.
V létě 2025 ale odešel do Wolfsburgu jako vedoucí výkonnostního oddělení. Bundesligová štace trvala necelých osm měsíců. Wolfsburg spolupráci ukončil 12. března 2026 a třiačtyřicetiletý Dán byl od té doby volný. Půl roku bez angažmá znamená, že když Rosický zavolal, Clarup mohl nastoupit okamžitě. Žádné výkupní klauzule, žádné vyjednávání s jiným klubem.
Proč právě teď: anatomie sparťanské krize
Devět bodů po sedmi kolech. Desáté místo v tabulce. Slavia na prvním místě se sedmnácti body a skóre 21:5. Derby na Letné prohrané 0:3. Následná porážka v Hradci. Čísla mluví jasně, Sparta zažívá jeden z nejhorších vstupů do sezony za poslední roky.
Klub oficiálně uvedl, že po neuspokojivém startu ukončil spolupráci s Collem a Wilsonem a situaci bude dál vyhodnocovat. Formulace „další kroky teprve zvažuje“ naznačuje, že Clarupův příchod nemusí být poslední změna v realizačním týmu. Ale je tou nejrychlejší možnou. Clarup zná šatnu, zná zázemí, zná hráče, řadu z nich trénoval tři roky. Nepotřebuje adaptaci. A právě to je v září, kdy se lámou tři soutěže najednou, k nezaplacení.
Kalendář nečeká
Clarupův návrat má konkrétní termín: sérii tří zápasů za osm dní.
- 9. září – 3. kolo MOL Cupu, Žižkov – Sparta (19:00)
- 12. září – Chance Liga, Sparta – Jablonec (18:00)
- 16. září – Evropská liga, Ararat-Armenia – Sparta (18:45)
Zvlášť vstup do Evropské ligy v Jerevanu je zápas, kde fyzická připravenost rozhoduje: cestování, horko, neznámý soupeř. Clarup ve svých dřívějších rozhovorech pro klubový web popisoval svou filozofii jako práci s rychlostí, intenzitou a silou s důrazem na individualizaci zátěže podle pozice, věku, historie zranění i tělesných parametrů hráče. Přesně ten typ práce, který se neprojeví v jednom zápase, ale může změnit trajektorii celého podzimu.
Rosického rukopis: rychlost místo experimentu
Rosický jako sportovní ředitel nesáhl po novém jménu, které by přineslo mediální vzruch, ale vyžadovalo týdny zapracování. Zvolil člověka, o kterém ví, co dodá. Z veřejných vyjádření vyplývá, že u Clarupa oceňuje jasnou metodiku, náročnost a čerstvou bundesligovou zkušenost. Žádné velké sliby, žádná tisková konference s vizí. Provozní pragmatismus.
Zajímavý je i kontrast s konkurencí. Slavia pod Jaroslavem Tvrdíkem od prosince 2025 funguje v dvojkolejném modelu, sportovní ředitel Přemysl Kovář plus sportovně-technický ředitel Jakub Mareš. Sparta stojí na personalizovanějším přístupu, kde klíčová sportovní rozhodnutí procházejí přes jednoho muže. Když to funguje, je to rychlejší. Když nefunguje, nese odpovědnost jediná adresa.
Clarup nastupuje do práce okamžitě. Jestli jeho návrat stačí na to, aby Sparta zastavila pád a zachránila podzim v lize i v Evropě, se ukáže v nejbližších týdnech. První odpověď přijde už ve středu na Žižkově.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl