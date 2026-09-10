Reklamy nabízejí filmy zdarma, ve skutečnosti kradou hesla k mobilnímu bankovnictví. Nachytaly se už statisíce lidí

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Placená reklamní kampaň na Facebooku, Instagramu a TikToku slibovala bezplatné streamování filmů. Místo toho šířila malware.
Android, světla
Zdroj: Unsplash
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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