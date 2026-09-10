Sparta pálí do Dědka z Pardubic. Poškozuje celý český hokej, zní z klubů před klíčovým tendrem na práva extraligy

5. srpna 2026 se v zasedací místnosti Asociace profesionálních klubů ledního hokeje odehrálo hlasování, které na první pohled vypadalo jednoznačně. Dvanáct klubů podpořilo strategii prodeje marketingových a vysílacích práv po samostatných balíčcích, jeden hlasoval proti, jeden se zdržel. Jenže čísla na papíře zakrývají to podstatné: na stole leží nabídka, která by do českého hokeje přinesla bezprecedentní peníze, a zároveň by přepsala pravidla hry. Petr Dědek, majitel mistrovského Dynama Pardubice a šéf společnosti RELMOST, nabízí přes svou firmu až 9,6 miliardy korun na patnáct let. Extraliga ale nechce jeho peníze za jeho podmínek.
Co přesně Dědek nabízí, a co za to chce
Nabídka RELMOSTu není jen cenová. Dědek v rozhovoru pro Seznam Zprávy vyčíslil 400 milionů korun ročně fixně pro extraligu a dalších až 100 milionů v bonusech. Jenže bonusy mají háček: jsou navázané na zrušení baráže, přísnější licenční požadavky na stadiony a přijetí zahraničního klubu do soutěže. Dědek tedy nenabízí jen odkup práv. Nabízí přestavbu celé soutěže.
Sám argumentuje tím, že kluby si dnes dělí zhruba 200 milionů korun ročně. Jeho model by tu částku minimálně zdvojnásobil. A svazu, který podle něj z televizních práv aktuálně nedostává nic, slibuje 1,8 miliardy za patnáct let. Číselně je to lákavé. Problém je v tom, co by extraliga výměnou ztratila.
Proč dvanáct klubů řeklo ne
APK formulovala výhrady ve třech rovinách:
- Rozpor se strategií. Liga chce práva od sezony 2028/2029 prodávat po samostatných balíčcích (televizní, streamovací, sponzorské) a tendry vypisovat sama. Dědkův model vrací prodej k jednomu velkému balíku přes jednoho prostředníka.
- Neurčitost nabídky. APK opakovaně vyzvala RELMOST k dodání konkrétních právních a ekonomických podkladů. Podle květnové tiskové zprávy asociace materiál postrádal jasné garance a závazné parametry.
- Střet zájmů. O práva celé čtrnáctičlenné soutěže usiluje majitel jednoho z jejích klubů. Dědek to odmítá s tím, že Dynamo má v APK jeden hlas ze čtrnácti. Jenže jeden hlas a kontrola nad obchodním jádrem produktu jsou dvě zásadně odlišné věci.
K tomu přidala Sparta vlastní rovinu kritiky. V dubnovém prohlášení během semifinálové série označila za skandální formu nátlaku, kterou podle ní Dědek vyvíjel na ligové orgány. Sparta přitom není jen „jeden naštvaný klub“; její zástupce Petr Vosmík sedí v představenstvu APK, což jí dává institucionální váhu.
Svaz mlčí, hodiny tikají
Celý spor komplikuje ještě jeden hráč: Český svaz ledního hokeje. ČSLH drží svou svazovou část práv a jeho výkonný výbor v létě 2026 uvedl, že o finálním uspořádání ještě nerozhodl. Bez svazu nelze smluvní rámec uzavřít. Bez klubů zase nelze prodat hlavní hodnotu produktu, samotné zápasy.
Dědek navíc veřejně napadá i personální propojení: Jan Tůma figuruje jak v APK, tak v ČSLH, což pardubický miliardář označuje za střet rolí. Tím otevírá další frontu, která celý proces dál politizuje.
Tendry na jednotlivé balíčky má APK vyhlásit na konci roku 2026. Čas na vyjednávání se krátí, ale současná smlouva s BPA běží do konce sezony 2027/2028, takže bezprostřední kolaps nehrozí.
Co to znamená pro fanoušky
Praktický dopad je zatím nulový. Do konce sezony 2027/2028 zůstává hlavním placeným vysílatelem O2/Oneplay s tarify od 499 korun měsíčně, část zápasů běží volně na ČT sport. Kdo sleduje extraligu dnes, bude ji sledovat stejně ještě minimálně dvě sezony.
Od ročníku 2028/2029 se ale všechno může změnit. Pokud APK prosadí balíčkový model, fanoušek se možná dočká více platforem, ale i fragmentace obsahu; část zápasů na jedné službě, část na jiné. Pokud by naopak uspěl Dědkův koncept, šlo by o návrat k centralizovanému modelu s jedním dominantním partnerem. Obojí má svá rizika.
Spor o peníze, nebo o moc?
Předchozí tendr, vypsaný BPA v roce 2023, proběhl ve třech fázích za účasti patnácti společností a bez veřejného meziklubového střetu. O2 TV vyhrála dva ze tří televizních balíčků, Česká televize získala volně šířenou část. Standardní proces, žádné drama.
Tentokrát je to jinak. Hlasování 12:1:1 ukazuje jasnou většinu, ale neznamená klid. Dědek má peníze, mediální viditelnost čerstvého mistra a ochotu jít do konfrontace s ligovou strukturou. APK má většinu hlasů, ale potřebuje dořešit vztah se svazem. A ČSLH sedí mezi oběma stranami s kartami, které zatím nikomu neukázal.
Nejde o to, kolik miliard kdo nabízí. Jde o to, kdo bude po roce 2028 rozhodovat, jak se nejcennější produkt českého hokeje balí, prodává a distribuuje, a zda tu kontrolu budou mít kluby kolektivně, nebo jeden muž s vizí a šekovou knížkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka