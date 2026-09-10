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Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC

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Neporažený šampion PFL Usman Nurmagomedov nechal na stole nabídku ve výši dvou milionů dolarů. Cesta do UFC ale ještě zdaleka není jistá.
Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC

Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC

Zdroj: PFL
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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