Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC

Poslední červencový den potřeboval Usman Nurmagomedov v New Yorku necelé jedno kolo. Archie Colgan šel k zemi po sérii úderů, rozhodčí mával konec a dagestánský bojovník s rekordem 22-0 (1 NC) stál uprostřed klece jako volný agent. Smlouva s PFL vypršela přesně v okamžiku jeho nejdominantnějšího výkonu. A právě tehdy začala hra, která nemá jen sportovní, ale i ekonomický rozměr: odmítnuté miliony na jedné straně, příslib nejtěžší lehké váhy na světě na straně druhé.
Co přesně Usman odmítl
Koncem srpna Nurmagomedov v rozhovoru pro Sport24 poprvé veřejně promluvil o své odměně. Na otázku, zda dostával dva miliony dolarů za zápas, odpověděl, že takovou částku nebral a nabídku ve výši dvou milionů dolarů odmítl. Podle svých slov požadoval ještě víc. Z rozhovoru však není jasné, zda šlo o garantovanou odměnu za jeden zápas, celkový balík nebo jinak nastavenou nabídku.
To je podstatný detail. Mediální zkratka „odmítl dva miliony za zápas“ se šíří snadno, jenže z Usmanova výroku ji nelze bezpečně doložit. Víme, že částka dva miliony dolarů (zhruba 46 milionů korun) figurovala jako spodní hranice, pod kterou nebyl ochoten jednat. Víme, že chtěl víc. Nevíme, co přesně PFL nabízela a v jaké struktuře.
Machačevových 90 procent, a Mendezova brzda
9. září se na Match TV objevil výrok Islama Machačeva: pravděpodobnost Usmanova přestupu do UFC odhadl na 90 procent. „UFC je pro něj to pravé,“ řekl šampion lehké váhy. „Musí dokázat, že je nejlepší na světě.“ Už o měsíc dříve, na media day před UFC 330, šel Machačev ještě dál: „Je stoprocentně připravený bojovat o titul klidně zítra.“
Jenže Machačevův odhad je jen osobním názorem člověka, který s Usmanem trénuje, ne potvrzenou dohodou. Hned následující den, 10. září, vystoupil trenér Javier Mendez a veřejně zchladil očekávání. Podle Match TV řekl: „Nevěřte teď nikomu.“ Jasno prý bude až v prosinci 2026.
Časová osa vypadá takto:
- 31. července 2026 — TKO nad Colganem, konec smlouvy s PFL
- 12. srpna — manažer Ali Abdelaziz potvrzuje 90denní exkluzivní vyjednávací okno pro PFL
- 27. srpna — Usman veřejně mluví o odmítnutých dvou milionech
- 9. září — Machačevův odhad 90 %
- 10. září — Mendez brzdí, výhled prosinec
Mezi Machačevovým optimismem a Mendezovou opatrností je propast jednoho dne a zásadní rozdíl v pozici. Machačev mluví jako spolubojovník, který chce vedle sebe v UFC dalšího člena týmu. Mendez mluví jako trenér, který ví, že smlouvy se podepisují v kanceláři, ne před kamerou.
Proč by menší výplata mohla dávat smysl
Komentátor Kirill Sidelnikov na Match TV v srpnu otevřeně řekl, že v prvních zápasech v UFC Usman zřejmě nedostane tak vysoké honoráře jako v PFL. Ekonomicky by tedy přestup znamenal krok zpátky. Sportovně je to jiný příběh.
Lehká váha UFC je nejhlubší divize na planetě. Podle nezávislého žebříčku Sherdog ze 17. srpna 2026 se Usman nacházel na sedmém místě světa napříč organizacemi. Nad ním a kolem něj: Justin Gaethje, Ilja Topuria, Arman Carukjan, Charles Oliveira, Max Holloway, Paddy Pimblett. To jsou jména, která generují pozornost, prodeje pay-per-view a s nimi i peníze úplně jiného kalibru než cokoliv, co PFL dokáže nabídnout.
Machačev mu kreslí trasu: jeden zápas na adaptaci, osahání atmosféry, mediálního tlaku, specifické energie UFC klece, a pak rovnou titulová šance. Usman sám v červnu pro Championat řekl větu, která celé rozhodování rámuje: „Pro mě je nejdůležitější odkaz. Peníze jsou na druhém místě.“
Chabibův stín a srovnání, které se nabízí
Chabib vstupoval do UFC 20. ledna 2012 s rekordem 16-0, jako relativně neznámý projekt z regionální scény. Usman by přišel jako hotový šampion velké organizace, 22-0, s mezinárodní pozorností a příbuzenskou vazbou na jednoho z nejslavnějších bojovníků historie. Výchozí pozice je nesrovnatelně silnější.
Stylově se liší taky. Kde Chabib budoval kariéru na drtivém wrestlingu a kontrole, tam Machačev u Usmana vyzdvihuje rychlost, cit pro vzdálenost a práci nohama. Širší sada nástrojů. Ale i Machačev přiznává, že minimálně jeden zápas potřebuje na aklimatizaci; UFC je jiný svět nejen sportovně, ale i mediálně.
Klíčovou roli v celém procesu hraje právě Chabib. Abdelaziz ho označil za „kapitána týmu“ a výslovně řekl, že po dokončení jednání se vrátí k týmu a finální rozhodnutí udělají Usman s Chabibem společně. Nejde o nátlak, spíš o poslední slovo v rodině, kde sportovní odkaz váží víc než jednorázový šek.
Pro nově sloučený projekt PFL a MVP by ztráta neporaženého šampiona nebyla jen sportovní ranou, byla by symbolická. Na galavečeru v New Yorku, kde Usman naposledy bojoval, seděl v hledišti Jake Paul i vedení nové platformy. Odchod hvězdy v momentě, kdy se organizace snaží budovat značku, bolí dvojnásob.
Tři věci mohou přestup ještě zablokovat: exkluzivní vyjednávací okno PFL stále běží, promotér může přijít s lepší protinabídkou a Chabib s Usmanem ještě neřekli poslední slovo. Do prosince se může stát cokoliv. Jedno je ale jasné už teď: Usman Nurmagomedov si vybírá mezi jistými penězi a šancí zapsat se do historie vedle svého bratrance. A zatím to vypadá, že ví, co chce.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková