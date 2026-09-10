Polámaný kotník už nezlobí. Souček se pomalu vrací do hry, trenér West Hamu ale varuje před podceněním

Poslední červnový den mistrovství světa v Americe, zápas české reprezentace proti Mexiku. Souček odchází z trávníku se zraněním vazů v kotníku, které ho vyřadí z celé letní přípravy a prvních šesti kol Championship. K 10. září, tedy 76 dnů od incidentu, je záložník zpět jen v části týmových tréninků. Žádný konkrétní termín návratu na hřiště nepadl. Přesto je to první skutečně pozitivní zpráva, kterou fanoušci Hammers od léta slyší.
Co přesně se stalo a co víme o zranění
West Ham ani český svaz nikdy nezveřejnily přesný stupeň poškození vazů, výsledek vyšetření ani informaci o případné operaci. Veřejně potvrzená diagnóza zní jednoduše: zranění vazů v kotníku. Databáze Flashscore vede Součkovu absenci od 26. června 2026 a ve srovnání s jeho předchozími výpadky, typicky v řádu dnů až nižších desítek dnů, jde o nejdelší pauzu v kariéře, jakou veřejné záznamy zachycují.
Zranění přišlo v zápase skupiny MS, který FIFA eviduje jako Czechia–Mexico z 25. června. Souček od té doby neodehrál jedinou soutěžní minutu.
Kde je teď: mezi týmem a fitness koučem
Na předzápasové tiskovce před pátečním domácím utkáním s Wrexhamem trenér Nuno Espírito Santo potvrdil, že Souček se zapojil do části týmových tréninků. Klíčové slovo: části. Paralelně absolvuje individuální kondiční bloky s fitness koučem, běžecké objemy, změny směru, postupné zvyšování intenzity. Cíl není co nejrychlejší návrat na soupisku. Cíl je, aby byl při návratu „na správném místě“, jak to Nuno formuloval.
Podle informací Roshanea Thomase z The Athletic trenér Součka i přes příchod nových záložníků a nástup mladších hráčů stále vnímá jako důležitou součást kádru. Dlouhá absence jeho pozici v klubu neohrožuje, ohrožuje ji jen případný uspěchaný comeback, který by pauzu natáhl o další týdny.
Kdy by mohl reálně nastoupit
Oficiální datum neexistuje. Ale kalendář mluví jasně:
- Wrexham doma (pátek 11. září): spíš hraniční, Souček je teprve v části tréninků
- Fulham doma, Carabao Cup (úterý 15. září): první realističtější okno, pohárový zápas s nižším tlakem
- Millwall venku, Championship (sobota 19. září): pokud by se do té doby dostal na lavičku, šlo by o logický bod pro první ligové minuty
Podle nás je nejpravděpodobnější scénář postupný: nejdřív lavička, omezené minuty, pak teprve základní sestava. Kdo čeká Součka v jedenáctce proti Wrexhamu, pravděpodobně se nedočká.
West Ham si bez něj zatím poradil, ale jen zatím
Tabulka Championship k 10. září vypadá pro Hammers solidně: 2. místo, 11 bodů, skóre 14:9. Po výhře 3:2 v Boltonu 8. září se West Ham dokonce průběžně dostal do čela, než ho po dohrání kola předstihl West Brom se 13 body. Odstup? Pouhé dva body, přičemž West Ham má lepší brankový rozdíl (+5 oproti +3).
Čísla říkají, že tým funguje. Ale blok Wrexham–Fulham–Millwall během devíti dnů je přesně ten typ zhuštěného programu, kde se šířka kádru projeví nejvíc. Součkova zkušenost, soubojovost, přítomnost při standardkách v obou vápnech, to jsou věci, které tabulka neměří, ale zápasy rozhodují.
A co reprezentace?
Další termíny české reprezentace v Lize národů připadají na 26. a 29. září, pak 3. a 6. října. Pokud se Souček vrátí do zápasové zátěže ještě v druhé polovině září, pořád zůstává v reálném okně pro nominaci. Bez čerstvého vyjádření FAČR to ale zůstává spekulací, a právě teď je důležitější West Ham než národní tým.
Součkův kotník se hojí. Klub nespěchá. A právě ta trpělivost může být to nejcennější, co West Ham v boji o návrat do Premier League udělá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl