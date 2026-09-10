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Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného

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Danijel Šturm vstřelil v debutu v Lize mistrů oba góly Slavie proti Lens. Přesto odcházel ze hřiště jako poražený, tým inkasoval dvakrát v nastavení.
Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného

Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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