Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného

Středa 10. září 2026, Eden, ligová fáze Ligy mistrů. Šturm, který ještě na jaře kopal za Sigmu Olomouc Konferenční ligu, se postavil do základní sestavy Slavie proti Racing Lens. Za sebou měl čtyři evropské starty a jeden gól v kariéře. Během devadesáti minut přidal další dva. A stejně to nestačilo ani na bod. Slavia prohrála 2:3 po obratu, který se celý odehrál ve třech minutách nastavení.
Dvě minuty na hřišti, červená v kapse
Klíčový moment zápasu neměl nic společného se Šturmem. O poločase poslal trenér Trpišovský na hřiště Konečného za Davida Zimu. Ve 48. minutě, tedy po pouhých dvou minutách na trávníku, viděl Konečný červenou kartu. Slavia rázem hrála v deseti a před sebou měla celý druhý poločas.
Podle pravidel UEFA pro Ligu mistrů 2026/27 znamená vyloučení automatický stop na příští zápas v evropské klubové soutěži. Konečný tak s největší pravděpodobností bude chybět 13. října v Baku proti Sabahu. Pokud disciplinární orgány vyhodnotí provinění jako závažnější, trest může být i vyšší.
Šturm skóroval navzdory oslabení
Co následovalo po červené kartě, bylo z individuálního pohledu pozoruhodné. Šturm ve chvíli, kdy se tým stáhl do defenzivy, dvakrát udeřil.
- 51. minuta, po asistenci Samuela Isifeho otevřel skóre na 1:0.
- 88. minuta, přidal pojistku na 2:1, když Slavie už přes čtyřicet minut bránila v deseti.
Oba góly padly v numerické nevýhodě. To je statistika, která obstojí na jakékoli úrovni. Pro srovnání: za Sigmu v Konferenční lize odehrál Šturm čtyři zápasy s jedinou trefou proti Lausanne. Teď za jediný večer na výrazně vyšší úrovni soutěže svou evropskou bilanci víc než zdvojnásobil.
Po přestupu do Slavie v květnu 2026 říkal na klubovém webu, že Liga mistrů je soutěž, o které každý hráč sní. Sen se splnil. Jen měl noční můru v závěru.
Tři minuty, které všechno smazaly
Slavia vedla 2:1 ještě v 90. minutě. Lens mělo sice vyšší držení míče (63 %), víc střel na branku (8:5) i rohů (9:6), ale gólově ztrácelo. Pak přišlo nastavení.
V 90+1 vyrovnal Thauvin po centru do vápna. O dvě minuty později, v 90+3, dorážel Aguilar po neuklidněné situaci před brankou Slavie. Z 2:1 bylo 2:3. Šturm ještě v 90+6 zahrával přímý kop, který brankář Risser vytáhl nad břevno. Hattrick visel ve vzduchu. Místo něj konečný hvizd a porážka.
Limit není hráč, ale tým
Šturmův pozápasový komentář k Konečného vyloučení podle dostupných vyjádření mířil k frustraci z toho, jak se večer vyvinul. Individuálně odvedl maximum: dva góly a nebezpečný přímák v poslední vteřině. Problém nebyl v produktivitě útočníka, ale v tom, jak Slavia jako celek řídila závěr zápasu pod tlakem soupeře, který měl přes čtyřicet minut o hráče víc.
Před Slavií zbývá v ligové fázi ještě sedm zápasů: Sabah, Fenerbahçe, Arsenal, Villarreal, Bayern, Porto, Aston Villa. Po domácí ztrátě s Lens se prostor pro další zaváhání výrazně zúžil. Šturm ukázal, že na Ligu mistrů má. Otázka zní, jestli to platí i o mužstvu kolem něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl