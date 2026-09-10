Drahá posila Slavie pod Trpišovským vyhořela. Sanyang musel odejít, sáhl po něm Artis

Když Slavia v červnu 2025 oznamovala příchod jednadvacetiletého Gambijce z Östers IF, mluvila o rychlosti, akceleraci, hře jeden na jednoho a univerzálnosti na křídle i na pozici wingbeka. Östers tehdy potvrdil rekordní prodej v historii klubu. Švédská veřejnoprávní SVT uvedla částku 32,5 milionu švédských korun s možnými bonusy dalších 5,5 milionu, Sveriges Radio odhadovalo celkový obchod blízko 40 milionů korun. Deník Sport pracuje s formulací „více než 3 miliony eur“. Ať už platí kterákoli z těchto verzí, šlo o investici, která měla Slavii přinést rozdílového hráče pro roky dopředu. Smlouva do června 2030 to potvrzovala. O čtrnáct měsíců později sedí Sanyang v kabině třináctého týmu ligy.
Co Slavia kupovala, a co dostala
Ve švédské Allsvenskan byl Sanyang jasným startérem. Östers ho ještě v polovině května 2025 popisoval jako klíčového hráče základní sestavy, v úvodu sezony nasbíral dvě asistence a jeho kariérní momentum stoupalo. Přestup do Prahy měl být dalším krokem.
Čísla z první slávistické sezony ale vyprávějí jiný příběh: 622 minut v lize rozložených do 13 zápasů, jeden vstřelený gól, nula asistencí. Celkově podle iSportu 21 soutěžních startů a jediná branka. Poslední evidovaný soutěžní zápas? 17. května 2026. Do nového ročníku se Sanyang do soutěžního provozu Slavie už nevešel.
Trpišovský pojmenoval limity přesně
Trenér Jindřich Trpišovský nebyl k Sanyangovi nefér, dal mu prostor i v náročných zápasech a opakovaně oceňoval jeho fyzický fond a rychlost. Zároveň ale jako první veřejně pojmenoval to, co hráče brzdilo. Na tiskové konferenci v listopadu 2025 mluvil o technické stránce, jednostrannosti a rozhodování. Označil Sanyangův vývoj za „běh na dlouhou trať“. Po prosincovém utkání s Tottenhamem stále zdůrazňoval potenciál, ale současně nezkušenost a chyby.
S rostoucí konkurencí v kádru se z projektového hráče stal přebytek. Podle informací iSportu Slavia celé léto řešila jeho hostování. Ve hře byly varianty v nižších anglických ligách i turecký Gençlerbirliği. Nic z toho nedopadlo. Konkrétní důvod (finance, pracovní povolení, preference hráče) se z veřejných zdrojů zjistit nepodařilo.
Proč právě Artis
Artis Brno není klasický nováček. Klub vycházející z projektu Líšně a Svratky přijal nabídku hrát Chance Ligu až po mimořádném vývoji kolem soutěže, a sám otevřeně přiznal, že původně skládal kádr pro druhou ligu. Po sedmi kolech má jedinou výhru a je třináctý. Potřebuje rychlost, průnik do krajních prostorů a hráče, kteří dokážou být rozdíloví.
Trenér Roman Nádvorník u Sanyanga zdůraznil právě rychlostní typ a využitelnost na levém křídle i halfbeku. Pro Artis je to logická sázka: v boji o záchranu potřebujete hráče, kteří umí strhnout zápas individuální akcí, i když jejich rozhodování není bezchybné. Sanyang je navíc třetím hráčem, kterého Slavia do Brna zapůjčila, v kádru Artisu už figurují Fully a Glossoa. Formální satelitní partnerství sice nikdo neoznámil, ale linka Eden–Brno je čím dál zřetelnější.
Záchranná síť, nebo výloha před prodejem?
Smlouva do června 2030 dává Slavii formálně čas. Hostování místo prodeje signalizuje, že klub investici ještě neodepisuje. Jenže sportovní realita tlačí jiným směrem. Rekordní pořizovací cena, rok bez produktivity, neúspěšná jednání o zahraničním hostování a nakonec odchod do týmu bojujícího o záchranu, to není vývojový plán, to je poslední pokus rozhýbat aktivum.
Pokud Sanyang v Artisu získá pravidelnou minutáž a přidá čísla, může si ještě vybudovat prodejní příběh pro léto 2027. Pokud ne, Slavia bude hledat trvalý odchod za zlomek toho, co investovala. Podzim v Brně rozhodne, jestli gambijský křídelník patří do kategorie pozdních talentů, nebo přestupových omylů.
Jedna věc je už teď jasná: z běhu na dlouhou trať se stává sprint s časovým limitem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl