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Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit

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Android Auto není nikterak komplikovaný software, tedy z pohledu uživatelského ovládání. I tak se stále pracuje na vylepšování a brzy nás čeká trochu větší změna...
Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit

Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit

Zdroj: Jiří Bartál
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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