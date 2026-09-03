Google Meet ukrývá funkce, které vám vylepší obraz i zvuk zdarma. Jsou zdarma, ale málokdo o nich ví

Řeč je o funkcích jako automatické zabírání (Framing), ruční volba rozlišení videa, přizpůsobení osvětlení nebo potlačení hluku. Vedle nich Google nabízí i pokročilejší studiové nástroje poháněné umělou inteligencí (studiový záběr, studiové osvětlení a studiový zvuk), které ale už nejsou pro všechny. Právě směs bezplatných a prémiových funkcí pod jednou střechou způsobuje, že o nich „málokdo ví“: část z nich se v rozhraní zobrazí jen při správném účtu, hardwaru a prohlížeči, takže je běžný uživatel s osobním Google účtem nemusí vůbec spatřit. Pojďme si rozebrat, co je skutečně zdarma, co stojí za paywallem a kde přesně to všechno v aplikaci najdete.
Co je opravdu zdarma a kde to najdete
Tři funkce jsou dostupné prakticky každému uživateli Google Meet bez ohledu na typ účtu:
- Ruční nastavení rozlišení videa. V hovoru klikněte na tři tečky → Nastavení → Video. Zde můžete zvlášť nastavit rozlišení odesílaného i přijímaného obrazu. Nižší rozlišení šetří data a procesor, vyšší zpřesní obraz. Důležitý detail: přijímat video v 1080p může kdokoli s kompatibilním zařízením, ale odesílat v 1080p smí jen uživatelé vybraných edic Workspace nebo plánů Google One. Kdo má běžný bezplatný účet, odesílá maximálně ve 720p.
- Automatické zabírání (Framing). Na desktopu je ve výchozím stavu zapnuté, Meet vás automaticky drží ve středu záběru, i když se v křesle nahýbáte nebo posunete. Najdete ho přes Pozadí a efekty → Vzhled → Zabírání. Vypnout ho můžete, zapínat znovu nemusíte.
- Automatické přizpůsobení osvětlení. Pokud sedíte proti oknu nebo v tmavé místnosti, Meet se pokusí obraz automaticky zesvětlit či ztmavit. Tuto základní korekci najdete ve stejné sekci Vzhled a funguje i na osobním účtu.
Všechny tři volby se dají nastavit ještě před připojením do hovoru. Ve virtuální šatně klikněte na ikonu možností vpravo nahoře na náhledové dlaždici a vstupte do Nastavení.
Studiové funkce: největší kouzlo, ale za příplatek
Právě tady se láme chleba. Google pod hlavičkou „prémiové funkce Meet“ nabízí trojici AI nástrojů, které dokážou z průměrné notebookové kamery a bluetooth headsetu vytáhnout překvapivě slušný výsledek:
- Studiový záběr (Studio Look) – algoritmus v cloudu opravuje typické neduhy levných webkamer: šum, nízký kontrast, rozmazané hrany obličeje. Google sám uvádí, že zpracování probíhá na serverech, takže nezatěžuje výkon vašeho počítače.
- Studiové osvětlení (Studio Lighting) – simuluje studiové světlo. Můžete měnit pozici, jas i barevný tón. Vyžaduje ale výkonnější procesor, zapnutou hardwarovou akceleraci grafiky a podporu WebGL.
- Studiový zvuk (Studio Sound) – dopočítává vyšší frekvence u komprimovaného zvuku z bluetooth sluchátek nebo telefonního vstupu. Hlas pak zní plnější a přirozenější. Aktivuje se automaticky při zapnutém potlačení hluku, takže obě vrstvy se vzájemně doplňují.
Háček? Všechny tři vyžadují předplatné, typicky Google Workspace s edicí Business/Enterprise nebo plán Google One AI Premium. Na běžném bezplatném účtu je v menu prostě neuvidíte. Přesnou matici dostupnosti podle tarifů najdete v oficiálním přehledu prémiových funkcí.
Komu to pomůže nejvíc a komu nejméně
Největší skok v kvalitě pocítí člověk, který volá z notebooku se zabudovanou kamerou, sedí v obýváku se stropním světlem za zády a mluví přes bezdrátová sluchátka za pár stovek. Přesně na tento scénář Google studiové funkce cílí, sám je v produktovém blogu prezentuje jako pomoc pro „slabší kamery, horší světlo a běžné headsety“.
Kdo už má externí webkameru s dobrým rozlišením, kruhové světlo a kondenzátorový mikrofon, rozdíl téměř nepozná. Studiové funkce nenahrazují kvalitní hardware, vyrovnávají jeho absenci.
I bez prémiového účtu ale dokáže trojkombinace Framingu, ručního rozlišení a automatického osvětlení znatelně posunout čitelnost obličeje a stabilitu záběru. Stačí tři kliknutí před hovorem.
Jak si stojí Meet vedle Zoomu a Teams
Zoom nabízí v základní verzi HD video, režim pro slabé osvětlení, retuš obličeje (Touch Up), automatické zabírání i potlačení šumu. Teams Free má úpravu jasu, soft focus, potlačení hluku ve čtyřech úrovních a režim vysoké věrnosti pro hudbu. Obě platformy nechávají zvukové a obrazové volby výrazněji na očích, uživatel na ně narazí snáz.
Meet je silný v tom, že Framing běží na desktopu automaticky a studiová sada je integrovaná přímo v aplikaci bez externích pluginů. Na skutečně bezplatné vrstvě ale v roce 2026 není tak velkorysý jako Teams Free v manuálních zvukových a obrazových volbách. A nejzajímavější AI vylepšení (studiový záběr, osvětlení, zvuk) jsou za paywallem, zatímco Zoom i Teams část podobných korekcí nabízejí i bez předplatného.
Praktický návod: pět kroků před dalším hovorem
- Otevřete Meet a vyberte schůzku.
- Ve virtuální šatně klikněte na ikonu možností → Nastavení.
- V záložce Video nastavte odchozí a příchozí rozlišení podle rychlosti připojení.
- Přejděte do Pozadí a efekty → Vzhled, ověřte, že je zapnuté Zabírání, a pokud máte prémiový účet, aktivujte studiový záběr nebo osvětlení.
- V záložce Zvuk zapněte potlačení hluku; u způsobilých účtů se tím automaticky spustí i studiový zvuk.
Část nastavení si Meet pamatuje pro další hovory, ale Google to negarantuje u každého přepínače. Před důležitým hovorem se vyplatí rychlá kontrola.
Žádná z těchto funkcí nevyžaduje novou kameru ani mikrofon. Stačí vědět, kde v menu kliknout, a právě to je ten důvod, proč o nich tolik lidí dosud netuší.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík