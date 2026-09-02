Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Před necelým měsícem Google představil Gemini 3.7 Flash a rovnou ho zavedl do všech služeb a aplikací. Rozhodně vývojáři nezahálí a přinášejí další verzi, tedy...
Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost

Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost

Zdroj: Dotekomanie.cz
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro
HMD dokončuje přírůstek Asha 305 v provedení Pro
Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro
Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního...

Vivo T5 5G oficiálně: 7050 mAh baterie v těle pod osm milimetrů
Vivo T5 5G oficiálně: 7050 mAh baterie v těle pod osm milimetrů

Kolik mobilů může být představeno v rámci jedné série? Některé společnosti uvedou, tři zařízení, jiné i...

Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova
Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

Už jsme zde měli mnoho pokusů nebo vizí vytvořit jednu aplikaci na všechno, jenže se to jednoduše řekne než...

Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků
Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků

Další týden, další nová služba od Googlu. Tentokrát jsme se dočkali novinky Google Pics a jak název...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.