Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost
Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního...
Kolik mobilů může být představeno v rámci jedné série? Některé společnosti uvedou, tři zařízení, jiné i...
Už jsme zde měli mnoho pokusů nebo vizí vytvořit jednu aplikaci na všechno, jenže se to jednoduše řekne než...
Další týden, další nová služba od Googlu. Tentokrát jsme se dočkali novinky Google Pics a jak název...
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