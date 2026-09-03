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Takhle Taťána Kuchařová slavila po tajné svatbě: Nové záběry ukazují netradiční místo oslavy

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Taťána Kuchařová si své soukromí dlouho pečlivě střežila a před veřejností dokázala skrýt nejen partnera, ale téměř až do poslední chvíle také svatbu. Nyní se postupně objevují další detaily z jejího velkého dne. Po slavnostním obřadu na zámku Opočno totiž následovala mnohem uvolněnější oslava v saunové zahradě.
Utajená svatba Taťány Kuchařové měla nečekanou dohru. Oslava pokračovala v saunové zahradě.

Utajená svatba Taťány Kuchařové měla nečekanou dohru. Oslava pokračovala v saunové zahradě.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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