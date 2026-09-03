Žena dostává výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se jedna část jejího důchodu už zvyšovat nebude

Výchovné se stalo pevnou součástí starobních důchodů v roce 2023 a řadě seniorů, především ženám, zvýšilo měsíční penzi o stovky až tisíce korun. Princip byl jednoduchý. Za každé vychované dítě připadalo zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně tomu z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. U ženy se dvěma dětmi tak jde o částku 1 000 korun měsíčně. Od roku 2027 o ni nepřijde, změní se však jedna důležitá věc. Tato část penze se přestane účastnit běžné procentní valorizace.
Změna se může na první pohled zdát nenápadná. Seniorce se totiž od ledna 2027 důchod nesníží a na výplatním dokladu neuvidí, že by jí stát tisíc korun odebral. Rozdíl se začne projevovat postupně při dalších valorizacích. Zatímco ostatní část procentní výměry penze se bude podle příslušných pravidel zvyšovat, částka odpovídající výchovnému zůstane pevná.
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Jak bude valorizace fungovat od roku 2027
Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Právě do procentní výměry bylo výchovné začleněno a podle dosavadních pravidel se spolu s ní také zvyšovalo. Od ledna 2027 se způsob výpočtu změní.
U ženy, která vychovala dvě děti, se při valorizaci od její procentní výměry nejprve odečte 1 000 korun, tedy 500 korun za každé dítě. Teprve zbývající část se zvýší podle procenta stanoveného pro danou valorizaci. Nakonec se k výsledku znovu přičte stejných 1 000 korun.
V praxi tedy výchovné zůstane, ale samotná pětistovka za dítě se už dál procentně zvyšovat nebude. Stejným způsobem se bude postupovat také při dalších pravidelných lednových valorizacích.
Důležité je, že se toto pravidlo nebude týkat pouze lidí, kteří odejdou do penze až po roce 2027. Použije se také u důchodů přiznaných dříve. Senioři, kteří už výchovné dostávají, si tedy přiznanou částku ponechají, od roku 2027 však bude při dalších valorizacích pevná část 500 korun za každé dítě z procentního zvyšování vyňata.
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Žena se dvěma dětmi rozdíl pozná postupně
Představit si dopad lze na jednoduchém modelovém příkladu. Nejde o skutečnou valorizaci pro rok 2027, ale pouze o ukázku principu. Pokud by se určitá část penze zvyšovala například o tři procenta, z tisícikoruny odpovídající výchovnému za dvě děti by tříprocentní zvýšení představovalo 30 korun měsíčně.
Podle nového systému se ale těchto 1 000 korun před procentním zvýšením odečte a následně se vrátí ve stejné výši. Žena by tak oproti situaci, kdy by se valorizovalo i výchovné, dostala v tomto modelovém příkladu o 30 korun měsíčně menší zvýšení. Za rok by rozdíl představoval 360 korun.
V jednom roce tedy nemusí jít o částku, která by výrazně změnila rodinný rozpočet. Podstatnější je dlouhodobý efekt. Pokud zůstane výchovné řadu let na stejné nominální hodnotě, zatímco ostatní části penzí budou postupně růst, bude jeho skutečný význam v celkové výši důchodu postupně klesat.
U jednoho dítěte se přestane procentně navyšovat 500 korun, u dvou dětí 1 000 korun a například u tří dětí 1 500 korun. Čím více dětí se při výpočtu již přiznaného důchodu zohledňuje, tím větší část procentní výměry bude při valorizaci ponechána v pevné podobě.
O přiznané výchovné ženy nepřijdou
Změna proto neznamená zrušení výchovného pro současné důchodkyně. To je důležitý rozdíl. Pokud například seniorka pobírá starobní důchod a v jeho výši má zohledněny dvě vychované děti, stát jí od ledna 2027 automaticky neodebere 1 000 korun.
Jinak bude pouze počítat další zvýšení její penze. Před samotnou procentní valorizací se částka 500 korun za každé dítě oddělí, valorizuje se zbytek procentní výměry a následně se pevné výchovné vrátí.
Nová úprava tak bude nejvíce vidět až v delším časovém horizontu. Dvě seniorky s podobnou výší penze nemusí při budoucích valorizacích dostávat úplně stejné zvýšení, pokud jedna část svého důchodu získala právě prostřednictvím výchovného.
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Od roku 2027 se mění i způsob ocenění péče u nových důchodů
Samostatnou změnou je způsob, jakým se bude od roku 2027 péče o děti zohledňovat lidem, kterým bude starobní důchod teprve přiznáván. U prvních dvou vychovaných dětí má hrát větší roli takzvaný rodinný vyměřovací základ, který má ocenit dobu péče o malé dítě při samotném výpočtu penze.
Pevné zvýšení o 500 korun bude u nově přiznávaných důchodů standardně spojeno především se třetím a každým dalším vychovaným dítětem. Pravidla současně počítají s porovnáním variant tak, aby v některých případech nebyl nový způsob ocenění péče pro člověka méně výhodný.
Pro ženy, které už důchod a výchovné pobírají, je však podstatná především jiná hranice. Od 1. ledna 2027 se jim dosavadní výchovné nesebere, ale 500 korun za každé dítě se přestane účastnit procentní části budoucích valorizací.
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