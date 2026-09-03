Djokovič nechtěl kazit Navonemu radost. Stejně řekl větu, kterou si Argentinec do vitríny nedá

- Srb prohrál v prvním kole s Argentincem Marianem Navonem 6:7, 7:5, 6:4, 2:6, 1:6
- Zápas trval čtyři hodiny a šestatřicet minut, nejdéle ze všech jeho úvodních grandslamových duelů
- Naposledy vypadl na majoru v prvním kole v roce 2006, v New Yorku se mu to nestalo nikdy
- Skončila série 78 vyhraných úvodních zápasů na grandslamech
- Pětadvacátý grandslamový titul se odkládá minimálně do roku 2027
Když se soupeřem stane vlastní tělo
Vedl 4:1 v prvním setu a vypadalo to na klidný večer. Od té chvíle šlo všechno dolů. Djokovič několikrát zamířil do rohu dvorce, kde zvracel, mezi čtvrtou a pátou sadou si nechal ošetřit záda a od lékaře převzal prášky. Přesto stihl otočit stav na 2:1 na sety a v úvodu čtvrté sady odskočil o brejk. Pak přišel kolaps, který sledovala z hlediště i jeho manželka Jelena.
„Myslím, že bylo docela zjevné, jak strašný pocit jsem na kurtu měl," přiznal Srb v krátkém rozhovoru u šatny, jak popsal server GiveMeSport. Formální tiskovou konferenci vynechal.
Podstatnější než popis jednoho večera byla ale jeho poznámka o zbytku sezony. „Nesu si to s sebou prakticky každý zápas letošního roku. Zvracení, to je vážný problém. Pak se začne hroutit celé tělo, křeče a bolest. Nakonec vypověděla záda a rameno a já to nedokázal dopodávat," svěřil se.
A pak přidal větu, která se od něj neslýchá. „Dá se to spravit? Nevím. Zkouším to, člověče. Zkouším. Uvidíme."
Argentinec, který nezaváhal
Na druhé straně sítě stál pětadvacetiletý Mariano Navone, hráč, s nímž se Djokovič do neděle nikdy nepotkal. Argentinec zvolil nejjednodušší možný plán, protahoval výměny, vracel všechno a nutil soupeře k dalšímu úderu. Vyplatilo se. V posledních dvou setech uhrál přes třiašedesát procent míčů a získal jedenáct z dvanácti závěrečných gemů.
„Nic lepšího jsem na kurtu nezažil. Tenhle stadion, největší pódium, pět setů proti nejlepšímu hráči historie. To člověk nedělá každý den," radoval se po zápase. Ve druhém kole ho čeká Stan Wawrinka, nebo Matteo Berrettini.
Poslední rekord zůstává mimo dosah
Djokovič se drží na čísle 24 společně s Margaret Courtovou od září 2023, kdy vyhrál právě ve Flushing Meadows. Od té doby odehrál dvě grandslamová finále a šest semifinále, na pětadvacátý titul, který by ho poslal nad všechny, ale nedosáhl. Letos v únoru prohrál finále Australian Open s Carlosem Alcarazem, ve Wimbledonu skončil v semifinále.
Do New Yorku dorazil s jediným odehraným zápasem od Wimbledonu, protože v Cincinnati vypadl hned na úvod. Už tehdy mluvil o zdravotním problému, který se zhoršuje ve vlhku. Někteří experti ho přitom odepisovali už na jaře a on jim pokaždé odpověděl výsledkem. Tentokrát odpověď nepřišla.
„Nechci mu tu výhru zlehčovat. Gratuluji mu, je to fajn kluk a bojovník. Ale já si to neužil. Prakticky každou minutu, kterou jsem na tom kurtu strávil, jsem nesnášel."