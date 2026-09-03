Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nemáte doma tenhle starý ubrus po babičce? Za totality byl v každé domácnosti a dnes za něj sběratelé platí i 20 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se doma třídí věci po babičce, staré ubrusy putují rovnou do […]
Nemáte doma tenhle starý ubrus po babičce? Za totality byl v každé domácnosti a dnes za něj sběratelé platí i 20 000 Kč

Nemáte doma tenhle starý ubrus po babičce? Za totality byl v každé domácnosti a dnes za něj sběratelé platí i 20 000 Kč

Zdroj:
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Neválí se vám v kredenci tenhle starý hrnec? V ČSSR v něm vařil každý a dnes za něj sběratelé dávají až 6 000 Kč
Neválí se vám v kredenci tenhle starý hrnec? V ČSSR v něm vařil každý a dnes za něj sběratelé dávají až 6 000 Kč
Zápach v botníku vyřešíte jedinou surovinou z kuchyně: Jak ji použít a jak se zbavit vlhka
Zápach v botníku vyřešíte jedinou surovinou z kuchyně: Jak ji použít a jak se zbavit vlhka

Sotva otevřete dvířka botníku, ovane vás nakyslý zatuchlý pach, který ulpí na […]

Za socialismu je měl v dílně každý táta. Dnes za ně sběratelé dávají až 50 tisíc Kč
Za socialismu je měl v dílně každý táta. Dnes za ně sběratelé dávají až 50 tisíc Kč

Zaprášené hoblíky, kované kleště a těžký litinový svěrák, u kterého stály celé […]

Jaký berou důchod čeští sportovci? Tipněte, kolik má bývalý reprezentant, trenér nebo olympionik
Jaký berou důchod čeští sportovci? Tipněte, kolik má bývalý reprezentant, trenér nebo olympionik

Když se řekne vrcholový sportovec, většině lidí naskočí sláva, medaile a pohodlný […]

Čechoslováci si to za socialismu kupovali za pár desítek Kčs a válelo se jim to doma. Dnes za to sběratelé z Německa dají klidně i 50 000 Kč
Čechoslováci si to za socialismu kupovali za pár desítek Kčs a válelo se jim to doma. Dnes za to sběratelé z Německa dají klidně i 50 000 Kč

Někde v koutě kredence nebo ve sklepě to přečkalo celé desítky let. […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.