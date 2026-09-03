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Rondely i silnice. Město a petenti budou hledat společné řešení

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Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci jednání v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zástupci zúčastněných institucí podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení. V oblasti rondelů je naplánovaná stavba silnice, za jejich zachování vznikla petice.
Rondely i silnice. Město a petenti budou hledat společné řešení

Rondely i silnice. Město a petenti budou hledat společné řešení

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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