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Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun

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Casio ABL-100WE-1AEF si zachovává hranatý ocelový design klasických digitálek z konce 80. let, ale uvnitř má Bluetooth, krokoměr a aplikaci.
Retro chytré Casio hodinky, model ABL-100

Retro chytré Casio hodinky, model ABL-100

Zdroj: Casio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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