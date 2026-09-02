Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun

Hranaté pouzdro, jednoduchý LCD displej, černý rámeček a víceřadý ocelový tah. Kdo nosil Casio na konci osmdesátých let, pozná ten rukopis okamžitě. Casio samo u příbuzné řady A158W uvádí, že její design se drží nepřetržitě od roku 1989, a model ABL-100 popisuje jako „retro styl s moderní konektivitou“. Jenže pod kapotou téhle vizuální nostalgie najdeme funkce, které před pár lety patřily výhradně chytrým hodinkám: Bluetooth propojení s telefonem, automatické seřízení času, vestavěný krokoměr s akcelerometrem, funkci hledání telefonu, světové časy pro zhruba 300 měst a přenos dat do mobilní aplikace. V českých obchodech se přitom cena pohybuje od 1 630 do necelých 2 000 Kč, tedy zlomek toho, co stojí nejlevnější Apple Watch nebo Galaxy Watch.
Co přesně se skrývá pod retro slupkou
Casio ABL-100WE-1AEF patří do řady Casio Vintage, která cíleně přenáší designový jazyk sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let do současnosti. Japonská produktová stránka uvádí uvedení modelu v srpnu 2024, takže nejde o čerstvou novinku, spíš o hodinky, které se postupně dostávají na evropské trhy a v poslední době je čeští prodejci nabízejí ve větší dostupnosti.
Samotné pouzdro má rozměry 36,3 × 33,5 mm, tloušťku 9,4 mm a hodinky váží 60 gramů. Na displeji se zobrazuje čas, datum, denní počet kroků s grafem po hodinách a postup k nastavenému cíli. K tomu je k dispozici pět denních alarmů, odpočítávací časovač, stopky s kapacitou 200 uložených záznamů a plně automatický kalendář do roku 2099. Vodotěsnost je do 50 metrů.
Bluetooth, který neotravuje
Bluetooth u ABL-100 funguje jinak než u smartwatch. Hodinky se s telefonem nespojují trvale. Pravidelně se automaticky připojují, synchronizují čas s telefonem a následně se zase odpojí. Ručně lze synchronizaci spustit kdykoli, třeba po příletu do jiného časového pásma. Aplikace CASIO WATCHES je dostupná pro iOS 13+ i Android 8.0+ a umožňuje nastavovat alarmy, světové časy i cíl krokoměru pohodlněji než přes čtyři tlačítka na hodinkách. Po dokončení synchronizace se spojení samo ukončí, takže baterie netrpí.
A právě baterie je hlavní trumf. Knoflíková CR2016 vydrží podle Casia zhruba dva roky. Žádné noční nabíjení, žádná kolébka na nočním stolku. Pro srovnání: Apple Watch SE 3 oficiálně nabízí až 18 hodin běžného provozu.
Krokoměr ano, zdravotní centrum ne
Vestavěný akcelerometr počítá kroky přímo na zápěstí. Casio uvádí přesnost ±3 % podle vibračního testu, ale samo upozorňuje na odchylky při nepravidelné chůzi, jízdě na kole, tlačení kočárku nebo výrazných pohybech rukou. Na orientační přehled denní aktivity to stačí. Na sportovní metriky nebo zdravotní monitoring ne.
Právě tady vede ostrá hranice mezi ABL-100 a plnohodnotnými chytrými hodinkami. Chybí měření tepu, GPS, EKG, analýza spánku, platební funkce i notifikace z aplikací. Apple Watch SE 3 nabízejí optický snímač tepu, teplotní senzor a sledování spánku. Galaxy Watch7 přidávají měření krevního tlaku, bioimpedanční analýzu a dvoupásmovou GPS. Casio nic z toho nemá, a právě v tom je pointa.
Pro koho to dává smysl
ABL-100 sedí přesně do mezery, kterou žádný jiný produkt pořádně nevyplňuje. Na jedné straně stojí legendární F-91W za pár stovek (21 gramů, baterie až na sedm let, nulová konektivita). Na druhé straně chytré hodinky za pět tisíc a výš, které vyžadují pravidelné nabíjení a vtahují uživatele do ekosystému notifikací.
Casio ABL-100WE-1AEF je pro člověka, který chce:
- vědět, kolik kroků za den ušel, bez nutnosti nosit telefon v kapse,
- mít přesný čas bez pravidelného ručního seřizování,
- neřešit nabíjení zhruba dva roky,
- a přitom nosit hodinky, které vypadají jako doplněk, ne jako miniaturní telefon na zápěstí.
V českých obchodech se ceny pohybují od 1 630 do zhruba 1 990 Kč. Aplikace zatím česky pravděpodobně nemluví; iOS verze uvádí jedenáct jazyků a čeština mezi nimi chybí.
Dvě tisícovky za hodinky, které vydrží zhruba dva roky bez nabíječky a přitom počítají kroky a samy si synchronizují čas. Není to náhrada smartwatch. Je to odpověď na otázku, co nosit, když smartwatch nechcete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík