Syn Ornelly Koktové už nastoupil do sedmé třídy: Quentin překvapil proměnou i svou výškou

Začátek nového školního roku byl v rodině Ornelly Koktové ve znamení několika důležitých změn. Zatímco mladší Lili a Sven zamířili do posledního ročníku mateřské školy, nejstarší Quentin už nastoupil do sedmé třídy. Právě třináctiletý syn známé influencerky přitom na aktuálním snímku vzbudil největší pozornost. Během poslední doby se totiž výrazně změnil. Dětské rysy postupně ustupují, Quentin povyrostl a na fotografii působí podstatně dospěleji než ještě před několika měsíci.
Ornella si návrat syna do školy nenechala pro sebe a fotografii zveřejnila na svém instagramovém profilu. S humorem přitom naznačila, že u nich doma začíná být dospívání stále citelnější. První den sedmé třídy spojila s poznámkou o pokračující pubertě a rodičům, dětem i učitelům popřála především pevné nervy. Její komentář dobře vystihuje období, do kterého Quentin právě vstupuje. Už dávno není malým školákem a vedle změn ve škole přicházejí také běžné změny spojené s dospíváním.
Nejvíce je to vidět na jeho výšce. Pod zveřejněným snímkem si toho všimli také sledující Ornelly Koktové. Sama influencerka v reakci na jeden z komentářů uvedla, že ji syn už svou výškou téměř dohnal. Přitom mu je teprve třináct let, takže je pravděpodobné, že ještě nějaký centimetr přidá. V rodině by ostatně měl mít pro vysokou postavu dobré předpoklady. Vysoký je také Ornellin otec Michal. Jak vysoký Quentin nakonec bude, se ukáže až v dalších letech.
Proměna nejstaršího syna Koktových není patrná pouze na výšce. V posledních měsících působí také štíhleji a postupně získává vzhled dospívajícího mladíka. Už v polovině srpna, kdy rodina zveřejnila společný snímek všech tří dětí během návštěvy Blatné, bylo vidět, že se Quentin během léta změnil. Nynější fotografie z prvního školního dne tento dojem ještě zvýraznila.
Vedle fyzických změn čeká Quentina samozřejmě také další školní rok a s ním náročnější učivo. Jeho rodiče už dříve mluvili o tom, že mu vyhovují především technicky zaměřené oblasti a dobře si vede také v angličtině, zatímco český jazyk pro něj patří mezi obtížnější předměty. Sedmá třída tak bude znamenat další krok nejen v jeho dospívání, ale také ve škole. Pro Ornellu Koktovou a Josefa Koktu je současně stále zřetelnější, že z jejich nejstaršího dítěte postupně vyrůstá teenager.
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