Zlomená klíční kost není hlavní problém. Pogačarovi hrozí celoživotní trauma i obava o ztrátu lesku

- Slovinec utrpěl při pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku, dislokovanou zlomeninu levé klíční kosti a stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle
- Operace klíční kosti se odkládá kvůli protokolu spojenému s otřesem mozku, šéf týmu Mauro Gianetti to potvrdil v pondělí
- Belgický sportovní lékař Tom Teulingkx varuje před dalším pádem na stejné místo
- Slovinští odborníci odhadují rehabilitaci na dva až tři měsíce
- Mistrovství světa v Montrealu se jede 27. září
Odklad, který nikdo neplánoval
Ještě v neděli mluvil sportovní ředitel stáje UAE Emirates XRG Joxean Matxín o operaci v pondělí. V pondělí přišla jiná zpráva. „Má dislokovanou zlomeninu klíční kosti, takže jde o poměrně náročnou operaci. Tudíž je třeba dodržet protokol v souvislosti s otřesem mozku," vysvětlil šéf týmu Mauro Gianetti v pořadu Bartoli Time televize RMC.
Zákrok se tak posouvá dál a s ním i všechny odhady. Slovinec, který na Vueltu přijel jako muž, jenž chtěl zkompletovat všechny tři Grand Tours, zůstává v barcelonské nemocnici. Podle Gianettiho je v dobré náladě a sám prý říká, že to mohlo dopadnout hůř.
Hůř ovšem může dopadnout to, co přijde potom. A právě tam míří nejostřejší varování.
Věta, po které přestává být řeč o závodech
Předseda asociace belgických sportovních lékařů Tom Teulingkx upozorňuje, že hlavní problém nesedí v rameni. „Pokud ještě jednou spadne na stejné místo, může být všechno mnohem vážnější," varoval. Další náraz do oblasti nezhojeného obratle by podle něj mohl způsobit úplné poškození míchy. „Člověk pak může zůstat ochrnutý do konce života," upozornil.
Snahu zachránit závěr sezony proto považuje za nerozumnou. „Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby letos už nezávodil,"prohlásil s tím, že posílat nejlepšího cyklistu světa zpátky do pelotonu jen kvůli šampionátu by byla škoda.
Slovinští odborníci pracují s podobným horizontem. Fyzioterapeut Mit Bračič odhaduje rehabilitaci na dva až tři měsíce, přičemž klíční kost se podle něj zahojí poměrně rychle a otřes mozku vyžaduje jen několik dnů klidu. Těžší bude návrat na výkonnostní úroveň, na jakou byl Slovinec zvyklý. Sportovní lékař Boris Poberaj zároveň uklidnil obavy z trvalých následků. „Protože je zlomenina obratle stabilní, neměla by zanechat dlouhodobé následky," uvedl. Podmínkou je správné zhojení a respektování doporučení.
Tým podzim ještě neškrtl
Agent Alex Carera podzimní starty definitivně nevyloučil. „V tuto chvíli nemůže nikdo tvrdit, že jeho sezona skončila,"zdůraznil s tím, že rozhodnou informace po operaci a první vývoj rehabilitace. Teoreticky jsou ve hře mistrovství světa v Montrealu 27. září, mistrovství Evropy 4. října a Il Lombardia o šest dnů později.
Psychický zásah popsal Matxín stručně. „Je zdrcený, skutečně zdrcený." Mluvil hlavně o ztrátě Vuelty, kterou Slovinec vedl o téměř čtyři minuty, měl na kontě tři etapová vítězství a mířil za posledním triumfem, jenž mu ve sbírce Grand Tours chybí.
Podobným způsobem přišel letos o vrchol sezony i jeho největší rival. Jonas Vingegaard odstoupil z Tour de France po pádu v 15. etapě se zlomenou klíční kostí a sezonu později ukončil.