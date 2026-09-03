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Záhada pohoří Tribeč: v lesích na Slovensku mizeli lidi. A my víme, co hraje velkou roli

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Dennívýzva
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Pod nohama křupe listí, nad hlavou se klene koruna z hustého bukového lesa. Obklopuje vás tíživá atmosféra a točíte se v kruzích. Nejde se dostat pryč.
Tribeč

Tribeč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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