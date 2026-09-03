65letý Kajínek jde do ringu. Jméno jeho soupeře vyrazilo lidem dech

- Kajínek byl vůbec první oznámenou tváří projektu G MMA, podpis oznámil promotér Jakub Jíra letos v červnu
- Na premiérovém turnaji 31. října v pražské Nové Spirále má nastoupit podle boxerských pravidel
- Jeho soupeřem má být podle informací z tiskovky bývalý vězeňský dozorce, jehož jméno organizace nezveřejnila
- Na následujícím galavečeru se má utkat s Vojtěchem Pokošem, který smlouvu podepsal přímo před publikem
- Jíra nabízel Pokošovi za tento zápas milion korun už měsíc před konferencí
Podpis, který na pódiu nikdo nečekal
Pondělní tisková konference v pražském klubu Duplex měla představit kartu prvního turnaje. Většina programu šla podle scénáře, dokud se na pódiu neobjevil Vojtěch Pokoš a před zraky diváků nepodepsal smlouvu na zápas s Jiřím Kajínkem. Server Extra.cz to označil za největší šok celého večera.
Kajínkovi je pětašedesát let a půjde o jeho vůbec první vystoupení tohoto druhu. Podle informací z konference má na premiérové akci nastoupit podle boxerských pravidel proti bývalému vězeňskému dozorci, jehož jméno organizace zatím nezveřejnila. Duel s Pokošem je naplánovaný až na další galavečer, přesný termín zatím nepadl.
Případ, který se do ringu přenáší po třiatřiceti letech
Třicátého května 1993 byli v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory zastřeleni podnikatel Štefan Janda a jeho ochránce Julián Pokoš. Vojtěch Pokoš, bratr zabitého, střelbu jako jediný přežil, stal se korunním svědkem a Kajínka u soudu označil za pachatele. Ten byl v roce 1998 pravomocně odsouzen k doživotnímu trestu, vinu ale odmítal od začátku a odmítá ji dodnes. V květnu 2017 mu po třiadvaceti letech ve vězení udělil milost prezident Miloš Zeman, sedmiletá podmínka mu skončila v květnu 2024.
Oba muži spolu od té doby vedou veřejný spor, do kterého patřila i trestní oznámení. Teď si mají stoupnout proti sobě v ringu za peníze. Organizace zatím nesdělila, podle jakých pravidel se zápas pojede ani jaká bezpečnostní opatření chystá.
Géčko staví kartu na jménech, ne na bilancích
Projekt promotéra Jakuba Jíry funguje na jednoduché logice. Sportovní kvalita je vedlejší, rozhoduje rozpoznatelnost. Kromě Kajínka se na kartě objevují bývalý premiér Jiří Paroubek, předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek nebo influenceři z internetové scény. Sportovní část zaštiťuje uzbecký šampion OKTAGONu Makhmud Muradov, kterého čeká zápas proti šesti členům rodu Kotlárů, tedy proti lidem, kteří dřív vyhrožovali Karlosi Vémolovi.
Jíra lákal i další velká jména. U Vémoly narazil, Terminátor zůstal u OKTAGONu, který má vlastní podzimní program včetně listopadového turnaje v Třinci. Na tiskovce se pak stejně objevil jako host a skončil ve fyzickém střetu s Diegem Kotlárem.
První turnaj G MMA se koná 31. října v Nové Spirále, tedy týden po akci konkurenční Clash MMA. A nejsledovanější jméno karty nemá v bojových sportech odzápasenou jedinou minutu.